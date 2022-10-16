Деревянный дом с красивыми наличниками сносят в центре Барнаула

В Барнауле сносят старый деревянный дом в центре города. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Здание на Пролетарской, 86, демонтируют при помощи спецтехники.

Горожане, которые застали процесс сноса, отметили, что им жалко дом с красивыми деревянными наличниками.

Ранее сообщалось, что в Барнауле продают двухэтажный деревянный дом с земельным участком по адресу улица Анатолия, 131.