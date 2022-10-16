Деревянный дом с красивыми наличниками сносят в центре Барнаула
Двухэтажное здание разрушают при помощи спецтехники
16 октября 2022, 18:10, Илья Звягинцев
В Барнауле сносят старый деревянный дом в центре города. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
Здание на Пролетарской, 86, демонтируют при помощи спецтехники.
Горожане, которые застали процесс сноса, отметили, что им жалко дом с красивыми деревянными наличниками.
Ранее сообщалось, что в Барнауле продают двухэтажный деревянный дом с земельным участком по адресу улица Анатолия, 131.
В Барнауле за 30 млн рублей продают старинный многоквартирный дом с дизайнерским ремонтом
Комментарии
Новости партнеров