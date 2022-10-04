В Барнауле за 30 млн рублей продают старинный многоквартирный дом с дизайнерским ремонтом
В доме десять комнат и туалет, а снаружи — остановка, магазин, аптека, детсад и школа
Фото: avito.ru
В Барнауле продают двухэтажный деревянный дом с земельным участком по адресу улица Анатолия, 131. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Участок находится в центре города — пересечение улицы Анатолия и проспекта Красноармейского. Все коммуникации центральные. Площадь участка 11 соток», — говорится в объявлении.
В доме с дизайнерским ремонтом площадью 200 кв. метров десять комнат. Туалет находится внутри здания. Из преимуществ: рядом остановка общественного транспорта, магазин, аптека, детский сад и школа. Стоимость — 30 млн рублей, возможен торг.
Ранее под Барнаулом за 80 млн продавали коттедж без ремонта, но со множеством берёз на участке.