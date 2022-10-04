В Барнауле за 30 млн рублей продают старинный многоквартирный дом с дизайнерским ремонтом

Фото: avito.ru

В Барнауле продают двухэтажный деревянный дом с земельным участком по адресу улица Анатолия, 131. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Участок находится в центре города — пересечение улицы Анатолия и проспекта Красноармейского. Все коммуникации центральные. Площадь участка 11 соток», — говорится в объявлении.

В доме с дизайнерским ремонтом площадью 200 кв. метров десять комнат. Туалет находится внутри здания. Из преимуществ: рядом остановка общественного транспорта, магазин, аптека, детский сад и школа. Стоимость — 30 млн рублей, возможен торг.

Ранее под Барнаулом за 80 млн продавали коттедж без ремонта, но со множеством берёз на участке.