Дешево и сердито. Стоит строить дом самостоятельно или лучше обратиться к профессионалам?

От того, насколько качественно будет построен дом, зависит продолжительно и качество его «жизни»

27 декабря 2022, 08:01, ИА Амител

Фото: wayhomestudio / Freepik

За 11 месяцев 2022 года в Алтайском крае возвели почти полмиллиона квадратных метров частных домов. Это максимальный показатель с 90-х годов. В Барнауле также зафиксирован «строительный» бум: горожане массово едут на землю, скупают в пригороде и участки для будущих коттеджей, и уже готовые дома. Некоторые решают возводить дом своими силами, без помощи профессиональных строителей, почему-то полагая, что выйдет дешевле, надежнее и даже быстрее. Так ли это на самом деле, разбирался amic.ru.

Стоимость дома

Строительство своими силами действительно позволяет сэкономить на оплате услуг строительной компании. Однако если разбираться, то часть этой экономии «съедает» отсутствие у частников оптовых скидок, которые есть у большинства крупных строительных фирм. Кроме того, на начальных этапах сложно подсчитать, в какую сумму обойдется доставка материалов, решение вопросов по замене/обмену товара, дозакупке недостающих материалов и комплектующих. Работа с профессионалами позволяет этого избежать.

Если семья решила возводить «гнездышко» самостоятельно, то чаще всего она не заказывает документацию у проектировщиков, а лишь ориентируется на готовые решения. Либо рисуют «проект» на бумаге. Кажется, что это позволяет сэкономить несколько десятков тысяч рублей. Вот только строительство без проекта может обернуться большими проблемами: размер необоснованных и абсурдных расходов способы превысить рыночную стоимость дома в полтора раза.

«Отсутствие проекта также не позволяет людям оценить масштаб строительства. Но, размахнувшись на дом в 250 квадратов, они понимают, что это неоправданно много уже на этапе возведения фундамента. Строительство, а затем отделка и ремонт дома большой квадратуры требует больших вложений», — говорит эксперт в сфере малоэтажного строительства, руководитель компании «2 этажа» Андрей Берг.

Андрей Берг / Фото: amic.ru

Более чем за семь лет на рыке загородного строительства компания «2 этажа» разработала несколько десятков типовых проектов. По словам Берга, большинству заказчиков решения нравятся, они находят среди множества вариантов свой. И не только потому, что тратиться на него не придется (проект идет в подарок при заключении договора), но и благодаря тому, что не раз воплощённые в жизнь и проверенные в реальных условиях, проекты были «допилены» до эргономичного совершенства.

«Наши планировки очень многим нравятся. Даже тем, кто хотел строить по индивидуальному проекту. А всё потому, что они продуманные, мы стараемся использовать каждый квадратный метр в доме. Вот, например, самый популярный сейчас вариант — всего-то на 85 „квадратов“. Но с кухней-гостиной, тремя спальнями, техническим помещением, санузлом. По используемому пространству они выигрывают по сравнению с домами по 120 „квадратов“ у конкурентов», — отметил Андрей Берг.

Работа с профессиональной компанией также позволит избежать таких этапов, как траты на расходные материалы; покупку или аренду специнструментов, спецтехники; доставку материалов на участок; расходы на топливо для автомобиля и прочее. И, что тоже очень, важно время. Ведь сначала среди огромного разнообразия материалов надо выбрать, а потом купить. Это очень небыстро, особенно если хотите сэкономить или выбрать лучшее качество. При этом дом, который возводит бригада, будет готов в несколько раз быстрее, чем при самостоятельном строительство.

Качество дома

При самостоятельном строительстве дома (или при найме на определенные виды работ неквалифицированной бригады) человеку необходимо обладать знаниями и опытом в строительстве, умением читать СНиПы, ГОСТы, проектную и техническую документацию, умением выбирать и сочетать между собой подходящие стройматериалы и технологии, подчеркивает Андрей Берг.

Даже дорогие материалы и инженерное оборудование не гарантируют высокого качества строительства, если с ними неправильно работать и неверно устанавливать. Согласитесь, такой опыт есть далеко не у каждого жителя Барнаула и пригорода.

То же самое касается и технологий строительства. Каркасные, деревянные, блочные дома — все требуют своего подхода и технических решений, говорит Андрей Берг. Например, строить дом из газобетона лучше на прочном и надёжном фундаменте, в идеале — монолитном утепленном. Не стоит забывать про армопояс — монолитный железобетонный контур, который заливается на все несущие стены дома, чтобы связать всю конструкцию.

«Часто строители ради экономии отказываются от этого этапа, кладут лаги для крыши прямо на газобетон, а иногда совершают ещё большую ошибку, используя железобетонные перекрытия без армопояса. Но я бы не советовал. Как и отказываться от железобетонных перекрытий в пользу деревянных», — говорит Андрей Берг.

Кровля дома обязательно должна быть утеплена. И лучше всего — не опилками, а эковатой, которая не горит, не боится воды, предотвращает появление грибка, плесени, паразитов.

«Мы не экономим на качестве и соблюдаем все необходимые технологии. Строим дома для клиентов так же, как и строили бы для себя — это наше главное правило», — подчеркивает Берг.

Важно, что строительные компании несут гарантию на работы и материалы, поэтому если возник спорная или проблемная ситуация, застройщик обязуется её решить. При самостоятельном строительстве все ошибки, проблемы, «косяки», которые способы «вылезти» как на этапе создания, так при эксплуатации дома, собственнику придется решать самостоятельно.

«2 этажа» (ИП Берг Андрей Анатольевич)

Адрес: Барнаул, ул. Балтийская 92, оф. 205

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Компания «2 этажа» / Фото: amic.ru

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