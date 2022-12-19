Три участка у Трассы здоровья в Барнауле выставили на торги для строительства семи высоток

На Змеиногорском тракте в Барнауле продают на торгах три земельных участка, которые предназначены для строительства многоэтажных домов 16-25 этажей. Первые здания в этом квартале начали возводить ещё в 2018 году, а всего микрорайон рассчитан на 15 высоток, школу и детский сад. Общая стоимость продаваемой земли превышает 42 млн рублей.

Семь высоток

Участки, которые краевой Фонд имущества выставил на аукцион, находятся в микрорайоне «Нагорный». Первая территория имеет площадью 0,7 га. Здесь, согласно проекту планировки квартала, можно построить дом в 25 этажей, открытую парковку и подземную автостоянку на 72 машино-места. Начальная цена земли составляет 6,8 млн рублей.

Проект планировки квартала «Нагорный», красным выделены границы участков, выставленных на торги / Источник: «Архи Групп»

Второй участок имеет площадь 0,8 га, он предназначен для строительства двух домов по 16 этажей и подземной стоянки на 70 машино-мест. Площадку продают за 9,1 млн рублей. Третий участок, выставленный на торги, самый большой — 3 га. Здесь возможно возвести четыре многоэтажки 16-24 этажа, три подземных парковки на 176, 94 и 66 машино-мест, наземный гараж на 300 автомобилей.

В аукционной документации указано, что по всем участкам проходят охранные зоны линий электропередачи. Срок аренды земель составляет 10 лет и 8 месяцев. В течение этого времени инвесторы должны возвести дома. Аукционы запанированы на 24 января 2023 года.

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В окружении леса

Квартал на ул. Нагорной ещё в 2015 году решила развивать компания «СтройГАЗ», Микрорайон получил название Моховая поляна. В нём должны были появиться 11 высоток. Но вскоре застройщик обанкротился, а земли передали в краевую собственность.

В 2018 году два участка забрала компания «Домстрой-Барнаул», которая была у «СтройГАЗа» на этом проекте подрядчиком. В том же году компания приступила к строительству двух 16-этажных «свечек». Проект получил название «Хорошоево».

В 2019-м «Домстрой-Барнаул» арендовал ещё два участка, а одна площадка ушла с торгов компании «Барнаулкапстрой». В конце 2020 года «Строительная перспектива» забрала участки у «Домстроя-Барнаул» и «Барнаулкапстроя», выиграла на аукционе ещё один и теперь в одиночку застраивает квартал. Компания уже сдала два дома, четыре возводит.

Кроме домов, в микрорайоне запроектированы школа на 1100 мест со спортивным ядром, детский сад на 300 мест, два многоярусных гаража-стоянки на 150 и 300 машино-мест и шесть подземных стоянок на 623 места для автомобилей. Дополнительно 690 парковочных мест предусмотрено во дворах домов.

На придомовых территориях, согласно проекту, планируется разместить площадки для игр детей, отдыха взрослых, занятий физкультурой и хозяйственного назначения. В юго-западной части квартала проектировщики предусмотрели площадку для выгула собак. Большое внимание уделено озеленению: в квартале заложены аллеи и парковые зоны.

Интересно, что в апреле 2022 года руководитель «Строительной перспективы» Андрей Комяков сообщил amic.ru, что не планирует участвовать в аукционах, где разыграют оставшиеся земли в осваиваемом квартале. Причин этого решения предприниматель не назвал.