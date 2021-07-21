ДК Моторостроителей продали бизнесмену, скупающему недвижимость в Барнауле

Предприниматель Антон Переверзев купил здание ДК Моторостроителей. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Алтайский предприниматель Антон Переверзев купил на торгах за 50,3 млн рублей здание Дворца культуры в Барнауле, принадлежавшее ранее заводу", – сказано в сообщении.

Напомним, что первый аукцион был назначен на 5 апреля, однако он не состоялся: желающих приобрести недвижимость не нашлось.

Второй аукцион наметили на 24 мая, снизив цену на 15,4 млн рублей: с прежних 154,2 млн до 138,8 млн. И снова никто не попытался купить объект.

Ранее сообщалось, что малоизвестная фирма выкупила на торгах исторический особняк – Дом купца Шадрина в Барнауле. Ранее там располагался ресторан "Русский чай".