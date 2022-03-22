Домашний отдых. Барнаульцы начали скупать дачные участки после закрытия Европы и Америки

Спрос на дачные участки резко вырос в Барнауле за последние несколько недель. Виной всему, отмечают эксперты, введённые против России санкции и закрытие многих заграничных направлений для отдыха. Стимулирует горожан к покупке и желание самостоятельно выращивать зелень, овощи и фрукты, которые за год серьёзно подорожали. Amic.ru поговорил с продавцами недвижимости, представителями садоводств, риелторами и узнал, сколько стоят дачи в Барнауле и пригороде и кто чаще всего приобретает недвижимость для отдыха.

Для молодых и активных

Жительница Барнаула Екатерина с января 2022 года продаёт дачу в СНТ «Сибирский садовод» (пересечение Южного такта и шоссе Ленточный бор). Участок небольшой — три сотки, но есть, по словам женщины, добротный домик с отоплением, в котором можно жить с апреля по октябрь. В январе-феврале после публикации объявления звонков от покупателей не было, а за последние три недели (с 28 февраля по 11 марта, — прим. ред.) Екатерина получила уже пять обращений.

«Звонят, интересуются ценой, расположением, наличием на участке плодовых деревьев. Показать территорию пока невозможно: дороги непроезжие. Поэтому всем отправляю фотографии, сделанные в 2021 году. Есть двое потенциальных покупателей, которые сказали, что через несколько дней готовы перевести задаток и выйти на сделку», — говорит Екатерина.

В основном ей звонят молодые семьи, отмечает женщина, которые имеют в Барнауле квартиру. Дача для них — это возможность каждую неделю отдыхать за городом, вдали от шума и суеты.

«Один из звонивших спрашивал, а хватит ли на участке места, чтобы построить или поставить бассейн. Люди хотят отдыхать, с пятницы по воскресенье быть на свежем воздухе. Если есть желание, на участке можно выращивать салат, редиску, петрушку. Вишня и яблони уже растут, хорошо плодоносят», — говорит собственница.

Дача вместо Доминиканы

Спрос на дачи ежегодно «просыпается» весной, когда сходит снег и участки можно посмотреть вживую. Но в этом году, говорят в садоводствах, люди начали звонить намного раньше.

«Люди продают и покупают [дачи] сами: почти все участки приватизированы. По факту продажи новые собственники приходят, оформляются. С начала этого года уже двое купили. В прошлом году вообще никто ничего не покупал», — сообщил amic.ru председатель СНТ «Энергетик» Сергей Найман.

По его словам, меньше 100 тыс. рублей за участок уже не найти. Стоимость начинается где-то от 150 тыс. рублей, но встречаются и варианты за 500 тыс., если большая площадь участка и хороший домик. Но насколько высокий спрос на дачи будет весной — в апреле и мае, он пока не прогнозирует. Уж слишком нестабильная ситуация в стране и мире.

«В основном самый большой спрос был в начале пандемии (в 2020 году, — прим. ред.), тогда прям массово покупали участки. Потом всё стихло. Что будет весной — пока неизвестно, посмотрим», — говорит Сергей Найман.

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Повышенный спрос на дачи подтверждают и в одном из садоводств по Южному тракту. Барнаульцы опасаются, что из-за санкций и нестабильности в экономике останутся без отпусков и отдыха, поэтому и приобретают участки за городом, объясняет председатель СНТ Александр.

«Курортный отдых в 2022 году для горожан под большим вопросом. Многие страны закрыли свои двери для русских, а те, кто ещё принимает жителей России (например, Турция, Египет, — прим. ред.), наверняка повысят цены. И дело даже не в спросе, а в курсе доллара. То же самое и с внутрироссийским отдыхом. Помните, что было в 2020 году на Алтае и на юге России? (Тогда цены на путёвки и проживание на базах выросли почти в два раза из-за колоссального спроса, — прим. ред.) Наверняка такая же ситуация будет и в этом году. Но будут ли у жителей в этом году средства на отдых, вопрос сложный», — отмечает Александр.

Посёлки и деревни

Кроме дачных и садовых участков интересуются барнаульцы и недвижимостью в сёлах, расположенных недалеко от города. Их привлекают небольшие дома, в которых можно жить круглогодично, рассказала amic.ru руководитель агентства недвижимости «Статус» Лариса Мельситова.

«Есть такая тенденция: люди покупают в близлежащих [к городу] деревнях домики с печным отоплением и используют их как дачи. Большинство СНТ и ДНТ на зиму закрываются, что небезопасно в плане сохранности имущества, а в деревне постоянно жизнь идёт, чистят дороги, можно приехать даже зимой. В ДНТ их не чистят», — отмечает она.

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При этом эксперт подтверждает: спрос на дачи в сравнении с прошлым годом начался на месяц-два раньше. Из-за этого стоимость предложений уже выросла. Если интерес к дачам сохранится и дальше, то цены будут только расти, прогнозирует эксперт.

«Стоимость дач такая же, как в прошлом году, но некоторые варианты стали дороже. Ранний спрос объясним тем, что зима была достаточно мягкая, и люди стали пораньше задумываться о семейном отдыхе, о ведении подсобного хозяйства, выращивании овощей и фруктов. Вообще в Барнауле сейчас наблюдается большой спрос на загородную недвижимость, в том числе дачи. Люди идут на землю — это тренд последних лет», — резюмирует Лариса Мельситова.

Цифра

Стоимость дачных участков в Барнауле, по словам Ларисы Мельситовой, начинается от 150 тыс. рублей. Средняя цена — от 300 до 600 тыс. рублей. За эту сумму можно приобрести дачу в СНТ, ДНТ и в сельской местности.