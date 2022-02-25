"Вытеснить Россию из мировой экономики". Какие санкции против России ввели Великобритания и США?

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден рассказали о первых санкциях в отношении России из-за военной операции, которая началась 24 февраля на территории Украины. Первым делом под удар попали крупные государственные коммерческие структуры. Рассказываем, как санкции западных стран отразятся на экономике России.

Какие санкции ввела Великобритания?

Прежде всего, ввела санкции против близких к Путину и пяти российских банков, а также против близких к президенту России предпринимателей Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Это банк “Россия”, Промсвязьбанк, Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития и реконструкции и Генбанк. Все активы этих финансовых организаций на территории Британии заморожены, а Геннадию Тимченко и Ротенбергам закрыт въезд в страну. Также британским компаниям и подданным будет запрещено любое сотрудничество с российскими олигархами.

Одно из самых ключевых решений Бориса Джонсона — Великобритания запретила полёты “Аэрофлота” в королевство. Все активы компании заморожены. Теперь россияне улететь, допустим, в Лондон смогут только на рейсах других авиаперевозчиков. Кроме того, “Аэрофлот” являлся спонсором английского футбольного клуба “Манчестер Юнайтед”. Судя по всему, теперь контракт с “Аэрофлотом” будет расторгнут, а российский перевозчик потеряет больше 60 миллионов евро. Также Великобритания ввела санкции против “Уралвагонзавода”, “Ростеха”, корпорации “Тактическое ракетное вооружение”.

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Борис Джонсон в своём выступлении заявил, что это только первый транш экономических мер против России. Дальнейшие решения Великобритании будут уже более жёсткими. Однако речи об отключении России от SWIFT (общество всемирных межбанковских каналов связи, — прим. ред.) пока не идёт. Борис Джонсон сказал, что Европе необходимо готовиться к полномасштабному наступлению России на Украину, поэтому всё мировое сообщество должно объединиться и “ударить” по российской экономике.

“Мы продолжим безжалостную миссию по вытеснению России из мировой экономики по частям, день за днём и неделя за неделей. И мы, конечно же, будем использовать позицию Великобритании на каждом международном форуме, чтобы осудить нападение на Украину”, — заявил Борис Джонсон.

Какие санкции ввели США?

Президент Джо Байден в ходе выступления перед нацией заявил, что США не останутся в стороне и окажут любую помощь Украине, кроме военной. Поэтому руководство США решило “мощно ударить по экономике России”. По словам американского лидера, Штаты вводят не только санкции, но и экспортные ограничения в отношении Москвы.

Так, США и их союзники (Евросоюз, Канада, Япония, Великобритания, Австралия) намерены ограничить экспорт в Россию высокотехнологичной продукции на 50%. Это означает, что уже в ближайшее время в Россию могут перестать поставлять бытовую технику, а также электронику. С какими именно товарами придётся попрощаться россиянам, пока неизвестно. Также Байден рассчитывает, что ограничения экспорта негативно повлияют на модернизацию военной и аэрокосмической отрасли.

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Также санкции коснулись финансового сектора экономики России. США вводят санкции против ряда крупных российских банков и замораживают их активы. Под блокирующие санкции Штатов попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и “Открытие”. Это означает, что все активы этих банков будут заблокированы. Ограничения также коснутся Сбербанка: всем финансовым институтам США было предписано закрыть корреспондентские счета попавшего под санкции Сбербанка в течение 30 дней. Фактически это означает, что клиенты Сбербанка не смогут делать покупки в американских магазинах.

Запрет на привлечение капитала через выпуск долга и акций распространяется также на “Газпром”, Газпромбанк, “Газпромнефть”, “Транснефть”, Россельхозбанк, “Ростелеком”, “Русгидро”, АЛРОСА, “Совкомфлот”, РЖД.

По словам Байдена, Запад намерен и дальше ограничивать возможности России вести операции в долларах, фунтах стерлингов, евро и японских иенах. Эта мера в будущем коснётся всех российских компаний. При этом лидер США заявил, что не смог уговорить Евросоюз отключить Россию от SWIFT, но Байден отметил, что новые санкции США по масштабу сравнимы с отключением России от этой глобальной системы межбанковских переводов.

“Мы вводим санкции против российских банков, которые вместе контролируют около триллиона долларов. Мы отрежем крупнейший российский банк, который удерживает более трети российских банковских активов, отрежем от американской финансовой системы”, — заявил Джо Байден.

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Как на санкции отреагировали российские власти?

Довольно сдержанно. Президент страны Владимир Путин вечером 24 февраля встретился в Кремле с крупнейшими бизнесменами России. Глава государства напомнил, что всё происходящее на Украине — вынужденная мера. Путин добавил, что наша экономика готова к западным санкциям. Задача правительства РФ в ближайшее время — обеспечить работу крупных предприятий. По словам президента, Россия остаётся частью мировой экономики.

“Самое главное, чтобы было понятно: всё, что происходит, — вынужденная мера. Ну просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям. Откровенно говоря, даже удивлён. Ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу”, — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

Как заявил amic.ru представитель Сбербанка, все системы и офисы работают в штатном режиме. Клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства в полном объёме. Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и других каналах обслуживания.

“Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений. Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов. Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов”, — говорится в сообщении банка.