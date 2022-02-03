"Есть два сценария". Аналитик рассказал, что будет с ценами на новостройки в 2022 году

Спрос на новостройки в российских городах, в том числе и Барнауле, в начале 2022 года остаётся высоким. Эксперты говорят, что население охотно оформляет ипотеку, несмотря на рост ставок и цен на жильё. В январе 2022-го заявок на жилищный кредит было на треть больше, чем в начале 2021-го. Об этом рассказали аналитики на круглом столе “Сибирской строительной недели”, которая проходит в Новосибирске с 1 по 4 февраля. Правда, по мнению экспертов, до конца года ситуация может измениться.

Цены на вершине

“Двигателем” 2021 года была программа льготной ипотеки. Именно она стимулировала продажи и привела к колоссальному росту цен. По информации директора по работе с партнёрами “ДомКлик” (сервис Сбербанка) Александра Попова, средняя стоимость квадратного метра жилья в России за год (с декабря 2020 по декабрь 2021) выросла почти в два раза: со 101 тыс. рублей за квадратный метр до 171 тыс.

Динамика роста цен и ставок в России / скриншот презентации Александра Попова

Чтобы сдержать рост цен, летом 2021 года в России изменили условия программы льготной ипотеки на покупку новостроек: максимальную сумму кредита снизили с 6 млн до 3 млн (для регионов) и с 12 млн до 6 млн (для Москвы и Санкт-Петербурга).

Кроме того, по словам эксперта, российские банки подняли ставки по ипотеке вне программы: сейчас они перешагнули рубеж 10%. Отчасти это было сделано, чтобы охладить спрос и снизить инфляцию, отметил Александр Попов. Однако пока подобные меры не принесли ожидаемого эффекта.

“Лимиты по госпрограмме были уменьшены, но мы не увидели снижения спроса и стоимости квартир. В некоторых городах цены выросли на 50-100%. А вот доходы граждан так не увеличились. Сейчас мы видим рост стоимости средств по ипотеке, ставка — более 10%. Нагрузка на семьи по уплате ежемесячного платежа и переплат за весь срок возрастает. Всё говорит о том, что цена недвижимости сегодня находится на вершине. Конечно, доходы населения вряд ли позволят так ажиотажно покупать, как в прошлом году”, — отметил Александр Попов на круглом столе “Итоги 2021 года. Тренды в развитии рынка строительства жилой недвижимости и новые направления в повышении качества городской среды”.

Он считает, что рынок недвижимости и ипотеки в 2022 году может развиваться по двум сценариям. Первый связан с повышенным спросом на недвижимость. Он будет объясним желанием населения сохранить свои деньги.

“Если инфляция продолжит ускоряться, то доходы граждан также будут меняться, так как цены будут переходить на разные планки. В этом случае спрос сохранится”, — сказал аналитик.

Второй сценарий, напротив, предполагает охлаждение спроса на жильё.

“Спрос может упасть ненамного, на 20-30%. Застройщики нивелируют это снижение через различные скидки, программы, в том числе субсидирование, может быть, где-то уменьшат цену в районе 5-15%”, — отметил Александр Попов.

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По какому из этих вариантов будет развиваться рынок, эксперт сказать пока не может. Однако сейчас, по его данным, жители продолжают скупать недвижимость, несмотря на возросшие ставки и цены.

“Заявки на ипотеку есть, их даже на 30% больше, чем в январе 2021 года. Возможно, это связано с опасениями из-за экономических прогнозов. Но “аппетит” к жилью есть, даже по этим ценам и ставкам. Сказать, каким он будет дальше, сложно. Но точно нужно развивать предложения на рынке, различные виды, категории жилья. Это позволит вытягивать строительную отрасль, которая, в свою очередь, будет вытягивать смежные отрасли”, — резюмировал Александр Попов.



Обоюдное мнение

То, что рынок недвижимости напрямую зависит от ипотечных ставок и спроса, подтверждают и алтайские эксперты. Они считают, что на фоне дорожающих кредитов возможно три сценария: цены на квартиры продолжат расти, остановятся или начнут снижаться, ранее сообщила amic.ru соучредитель агентства недвижимости “Проспект-Недвижимость” Марина Ракина. Но во многом исход определит поведение покупателей на рынке.

“Если спрос на подорожавшую ипотеку будет сокращаться, то предложений на рынке станет больше, цены стабилизируются. Но если барнаульцы продолжат активно брать дорогую ипотеку, спрос на недвижимость будет высоким, а стоимость квартир вряд ли упадёт. Но я уверена, что в этом году мы в любом случае будем видеть определённый торг. В 2021 году мы понимали, что рынок на стороне продавца, именно он диктовал условия покупателям. При повышении ставок по ипотеке уже покупатель начнёт выбирать недвижимость исходя из своих приоритетов”, – говорит риелтор.



Что произошло с ипотекой?

Ипотека начала дорожать весной 2021 года: в марте Центробанк России впервые с осени 2019 года повысил ключевую ставку, от которой напрямую зависит размер процентов по всем выдаваемым банками кредитам. Ключевая ставка росла в течение всего года. В декабре 2021-го она составила уже 8,5% (это уровень октября 2017 года).

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Из-за этого увеличивались ставки и по ипотеке. Ещё в декабре 2020 года кредит на покупку новостройки в Алтайском крае и Барнауле выдавали в среднем под 5,91%, на “вторичку” — под 7,98%. В декабре 2021 года ставки выросли до 6,34% на покупку “первички” и до 9,02% — на “вторичку”. В январе 2022-го практически все российские банки выдают ипотеку по ставке от 10% (на “вторичку").