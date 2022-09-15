«Это бред». «Дом.РФ» раскрыл себестоимость строительства жилья в Алтайском крае, но девелоперы не согласны с цифрами

Себестоимость строительства многоквартирных домов в Алтайском крае составляет 40,5 тыс. рублей за квадратный метр. Такую информацию опубликовал «Дом.РФ» на основе проектных деклараций ЖК. Однако алтайские компании с этими цифрами не согласны: по их мнению, они далеки от реальности. В какую сумму на самом деле обходится возведение дома и почему данные застройщиков отличаются от статистики «Дом.РФ», выяснил amic.ru.

Другая реальность

За восемь месяцев в Алтайском крае себестоимость строительства выросла почти на 20%. Такие данные приводит «Дом.РФ», который проанализировал 47 проектных деклараций, опубликованных алтайскими компаниями. Ещё в январе средняя цена квадратного метра в регионе составляла 34,1 тыс. рублей, в августе она выросла до 40,5 тыс. рублей. За два года удорожание произошло почти на 35%: в январе 2020 года себестоимость строительства была 26,8 тыс. рублей.

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Однако алтайские строители статистике от «Дом.РФ» не верят. По мнению председателя Союза строителей Алтайского края Александра Мишустина, цифры, указанные компаниями в проектных декларациях, могут быть занижены.

«Сегодня все строители говорят, что себестоимость возведения дома гораздо выше 40,5 тыс. рублей. Поэтому мы им (строителям, — прим. ред.) уже неоднократно говорили: „Вы приведите в соответствие декларацию и вашу себестоимость“. А то получается, что продажная цена 80 тыс. рублей за квадратный метр, а по документам — 41 тыс. рублей», — говорит он.

Низкая себестоимость строительства объяснима и особенностями алгоритма подсчётов, отмечает Мишустин. Так, «Дом.РФ» может брать за основу не жилую площадь дома (то есть размер всех квартир), а площадь всего здания, включая лестничные клетки, подъезды, холлы, подвалы и другие помещения.

«Дом, например, стоит 100 млн рублей, жилая площадь составляет пять тысяч квадратных метров, а общая — семь тысяч. Если всю стоимость поделить на общую площадь, то цена квадратного метра будет меньше. Нужно анализировать, какие данные берёт „Дом.РФ“ за исходные. Если за основу берётся общая площадь, то цифры близки к реальным, а если учитывается только площадь квартир, то, конечно, сегодня себестоимость намного выше. Даже если строители получают рентабельность 20-30%, себестоимость должна быть в пределах 55 тыс. рублей», — отмечает эксперт.

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При возведении дома компании рассчитывают не только затраты на материалы и работу, но также цену земли, на которой построят многоэтажку, стоимость техподключения к сетям и другие параметры. Эти показатели не статичны и меняются в зависимости от проекта.

«У каждого дома должна быть своя себестоимость: один купил землю по три миллиона за сотку, другой — по миллиону. Кто-то выкупал частный сектор, сносил здания. Все затраты, которые складываются по этой площадке, в итоге и влияют на цену «квадрата», — говорит он.

«Золотые» однушки, ненужные «трёшки»

В том, что данные «Дом.РФ» не соответствуют действительности, убеждён и руководитель компании «Строительная перспектива» Андрей Комяков. Он отмечает: себестоимость строительства квартир в Барнауле уже достигает 80 тыс. рублей за «квадрат».

«В квадратном метре себестоимости только земля (затраты на покупку, оформление, — прим. ред.) составляет 8-9 тыс. рублей. Как может быть себестоимость дома 40 тыс. рублей? Это бред», — недоумевает эксперт.

Он отмечает, что с начала года затраты на возведение жилья резко выросли. Во многом из-за введённых западными странами санкций и удорожания импортных материалов. Поэтому многие компании не укладываются в ту стоимость строительства домов, которую закладывали на этапе их проектирования.

«С весны вся „инженерка“ подорожала от 50 до 150%, потому что перестали поставлять оборудование. Теперь его ввозят по „серым“ схемам. Мы, например, привыкли работать с немецким, итальянским инженерным оборудованием, чешскими трубами. Всё подорожало кратно. Можно, конечно, китайские материалы взять, но пока стараемся их не приобретать», — говорит Андрей Комяков.

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В этих условиях компания уже изменила два проекта: вместо монолитных и кирпичных домов она решила строить панельные, которые возводят намного быстрее. В них девелопер сможет предложить малогабаритные квартиры, которые вновь становятся востребованными на рынке новостроек.

«На квартиры 60-70 „квадратов“ спроса нет. Застройщики уже предлагают различные акции. Это не от хорошей жизни. И цена продажи крупных квартир около 80-90 тыс. рублей. „Однушки“ продают за 150-180 тыс. за „квадрат“. Не готовы люди сейчас брать большие квартиры — дорого», — отмечает он.

Интересный факт

В апреле 2022 года на круглом столе, посвящённом развитию строительной отрасли, руководитель компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов сообщил, что себестоимость строительства в Барнауле составляет около 60 тыс. рублей.