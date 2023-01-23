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"Хватит вырубать деревья". Барнаульцы тормозят строительство ЖК бизнес-класса в лесу рядом с санаторием

На участке 1,2 га, где растут сосны, запроектировали пять девятиэтажек

23 января 2023, 09:25, ИА Амител

Участок на Змеиногорском тракте, 35б / Фото: Avito.ru
Участок на Змеиногорском тракте, 35б / Фото: Avito.ru

Возведение крупного ЖК в лесном массиве на Змеиногорском тракте может забуксовать. Против комплекса выступают жильцы соседних многоэтажек, которые пытаются спасти от вырубки более гектара леса. Свою позицию они выразили на прошедших публичных обсуждениях, организованных застройщиком ради смены назначения земельного участка. При этом концепцию ЖК девелопер уже презентовал в конце 2022 года. Застройщик обещал, что максимально сохранит все деревья на участке.

Защитить права

Строительство микрорайона запланировано на Змеиногорском тракте, 35б. Рядом с площадкой расположен ЖК "Барнаульский лес" (Змеиногорский тракт, 35а/1, 35а/2), ЖК "Змеиногорский" (Змеиногорский тракт, 35а), а также корпуса и территория барнаульского санатория. Особенность участка в том, что он густо покрыт соснами и другими ценными породами деревьев.

В конце декабря 2022 года в комитет по строительству городской администрации обратилась компания "Отклик" (входит в структуру строительной фирмы "Мой дом"), которая попросила сменить назначение земли: только после этой процедуры можно приступать к строительству.

Сейчас территория 1,2 га предназначена для возведения индивидуальных жилых домов. Инвестор предложил использовать участок для многоэтажной застройки.

Участие в общественных обсуждениях приняли 35 жильцов ближайших домов. Они единогласно выступили против смены назначения земли и строительства ЖК. Люди посчитали недопустимым вырубку реликтового леса. 

"На данной территории находится зелёный массив, и любое вмешательство в экосистему погубит его, речь идёт об уничтожения природных ресурсов. По имеющейся информации, зелёный массив был высажен сотрудниками института Лисавенко, а значит, среди насаждений вполне могут быть редкие и/или занесённые в Красную книгу деревья и кустарники. В наше время, когда горят сотни тысяч гектаров леса, мы не можем допустить, чтобы происходила рукотворная вырубка зелёных насаждений. Уничтожение ценных пород деревьев является явным нарушением законов РФ о защите лесных массивов в городской черте! Застройка зелёной зоны приведёт к невосполнимому урону всей флоры и фауны на данной территории", – такова позиция барнаульцев, которую отразили в протоколе обсуждений.

Также горожане обратили внимание, что лес спасает ближайшие дома от шума, пыли и загазованности. А некоторые барнаульцы заявили: уплотнение застройки вообще может привести к проблемам природного характера, ведь рядом расположена оползневая зона Оби. Поэтому люди посчитали недопустимым стройку на этом участке.

"Вырубка зелёной зоны и плотная застройка многоквартирными домами окажет негативное воздействие на наше здоровье и здоровье наших детей. Есть места для застройки в другой местности, хватит вырубать деревья", – отметили жители города.

Прислушается ли мэрия к мнению горожан, пока неизвестно. Комитет по строительству и архитектуре решения по смене назначения земли не принял: он адресовал этот вопрос в комиссию по землепользованию и застройке.

Не вырубить, а пересадить

Жилой комплекс, получивший название "Вышка", по проекту состоит из пяти девятиэтажных домов. В них заложено 250 квартир, среди которых как пентхаусы, двухуровневые квартиры, так и стандартные одно-, двух- и трёхкомнатные варианты. 

Квартал "Вышка" / Фото: "Мой дом"

В квартале  социально-общественные пространства: частный детский сад, бассейн, бизнес-площадка, ресторан, магазин у дома. ЖК также рассчитывали оборудовать паркингом с естественным освещением – одна из стен будет стеклянной.

На презентации проекта в конце ноября 2022 застройщик заявил, что намерен сохранить все хвойные деревья и по максимуму – лиственные.

Часть лиственных деревьев, которые не вписываются в проект, застройщик готов передать на благоустройство города: их выкорчуют и пересадят.

Сдать весь ЖК инвестор планировал к концу 2024 года.

Комментарии 38

  • застройщик готов передать на благоустройство города: их выкорчуют и пересадят." Он идиот? Молоденькие-то деревца не умеют пересадить.
    23 января, Гость   Ответить
  • Обещать можно что угодно, обещания гарантий не дадут.
    23 января, Гость   Ответить
  • Совсем всю совесть продали. Раньше Барнаул называли город-сад, а сейчас?
    23 января, Гость   Ответить
  • Заодно можно и дендрарий выпилить,тем более сейчас дрова дорогие.
    23 января, Гость   Ответить
  • Только в названиях и останется "Барнаульский лес"!
    23 января, Гость   Ответить
  • Заодно можно и дендрарий выпилить - не надо подсказывать
    23 января, Гость   Ответить
  • Судя по тому, какие стройки разрешают, Барнаулу не нужны ни лес, ни река. Жители, соответственно, тоже не нужны. Планета Шелезяка, населена роботами.
    23 января, Гость   Ответить
  • "Рядом с площадкой расположен ЖК "Барнаульский лес" (Змеиногорский тракт, 35а/1, 35а/2)... Они единогласно выступили против смены назначения земли и строительства ЖК. Люди посчитали недопустимым вырубку реликтового леса". А-ХА-ХА, а ведь 2 года назад вырубали деревья под эти дома. Застройщики нагло вырубили лес, жильцы поселились, а теперь категорически против такого же по соседству. Какое двуличие!
    23 января, Гость   Ответить
  • Я КАТЕГОРИЧЕСКИ против строительства ЖК в лесном массиве на Змеиногорском тракте. Нельзя допустить вырубки ни единого дерева! Зеленую зону в этом месте необходимо максимально сохранить. В городе много пустырей!
    23 января, Гость   Ответить
  • А-ХА-ХА, а ведь 2 года назад вырубали д - да двуличные лицемеры. они реально останутся без вида на лес если перед носом построят высотки)))
    23 января, Гость   Ответить
  • А я ЗА двумя руками: вырубить весь лес и строить дома. Общество все проглотит-оно ведь думает, что лес у него под окнами будет, но нет следующий дом также потребует вырубки леса-ЭТО БОЖЬЕ НАКАЗАНИЕ купившим квартиры (благословившим вырубку деревьев под свой дом).
    23 января, Гость   Ответить
  • Гость, может если в своё время кто то был бы против постройки этих двух домов их и не было бы, но многие покупали там квартры на финальном этапе строительства и были уверены что будут жить в зелёном оазисе, который сейчас хотят вырубить
    23 января, Гость   Ответить
  • Гость, ну а кто вам не давал протестовать против строительства этих домов..или если у вас под окнами нет сосен, то и у других их не должно быть?
    23 января, Гость   Ответить
  • Девелоперам этим руки бы с ногами выкарчевать и на другое мето пересадить
    23 января, Гость   Ответить
  • двуличие - нет. Когда те люди дома покупали они радовались, что под окнами будет лес, а не человейники с мочой и гавном Понятно что сейчас никто не будет за. И это правильно.
    23 января, Гость   Ответить
  • Как-то это низко и подло выгнать белочек, вырубить деревья и всё для чего? Для наживы, не лучше бы наоборот внести свой вклад в экологию, расчистить какую-нибудь территорию от старого хлама и построить дома и высадить деревья там. Хотя бы ради будущего своих же детей. В наше трудное время, когда весь мир против нас, жить по принципу "после нас хоть потоп" - недопустимо. Когда мы это уже поймём?
    23 января, Гость   Ответить
  • ЭТО БОЖЬЕ НАКАЗАНИЕ купившим квартиры (благословившим вырубку деревьев под свой дом)." Вот сейчас,в условном Подмосковье,вырубают лес,чтобы построить квартиру для тебя... Или из принципа в А.крае останешься? Совсем-то ку-ку не будите! Откуда будущие покупатели знали о вырубке?
    23 января, Гость   Ответить
  • Ничего,ещё один ураган и санаторий будет на лысой горе.
    23 января, Гость   Ответить
  • Уважаемые комментаторы, вы как там представляете индивидуальные жилые дома? Когда жилой дом построят, а из там влезет 20 штук, то в целях безопасности жильцы имеют право вырубить вокруг дома все что проломит крышу. Вырубят все. Засеют картошкой
    23 января, Гость   Ответить
  • Этот участок захламлен, требует благоустройства. Никаких там реликтов не растет.
    23 января, Гость   Ответить
  • Наш город продолжает жить в 90-х. Во дворе моего дома по ул. Папанинцев 121 построили новый дом, причем с забором, и теперь двор моего дома это огороженный двор чужого дома. Особенно умиляет когда выходишь из подъезда и упираешься в ограду. Как такая дичь могла произойти, кто дал разрешение? Хотя мне уже все равно, я сваливаю отсюда.
    23 января, Гость   Ответить
  • Конечно, я тоже хочу, чтоб вокруг меня никто не строил. Просто хочу и все. И плевать, что соседний участок - собственность. Моя собака хочет там выгуливаться
    23 января, Гость   Ответить
  • Картошечка это хорошо. еще помидорки и огурки.
    23 января, Гость   Ответить
  • Ужас, остановите
    23 января, Гость   Ответить
  • То кластеры. то многоквартирные дома - администрация в купе с застройщиками планомерно уничтожает лесной массив. Ленина 54 и Гоголя 48 прекрасно подходят под застройку многоквартирными домами, если уж на Сахарова решили дома строить.
    23 января, Гость   Ответить
  • Езжайте все спокойно в Москву. Там хорошо. Все строится. А тут пусть все зарастет реликтом и репейником. И в конце концов и жители соседних домов уедут. Один уже собрался. А может каждому по отдельному дому?
    23 января, Гость   Ответить
  • Администрацию сегодняшнюю ждут места не столь отдаленные в будущем, похоже
    23 января, Гость   Ответить
  • Согласен с жильцами - хватит так относиться к природе. Поэтому предлагаю их всех расселить и на месте их снесенных домов посадить деревья
    23 января, Гость   Ответить
  • Обещаниям верить точно не надо. Сейчас наобещать можно много чего, лишь бы разрешили. А потом уже дальше, будут появляться независящие причины, по которым не удастся выполнить обещания и стройку уже не бросишь.
    23 января, Гость   Ответить
  • Наш город продолжает жить в 90-х.== ошибаетесь! В 90-х годах знаю несколько случаев, когда жители остановили под окнами строительство кафе и парковки. Уже вырытый котлован засыпали, а вырубленные насаждения восстановлены.
    23 января, Гость   Ответить
  • ну потому что в 90-е не только лишь деньгами вопросы решались. Были и иные аргументы и способы воздействия, многие "предприниматели" тогда не то что в рынок, но и в жизнь не вписались. И слово местных тогда имело вес, и гнев людской вполне себе работал иной раз как и должен. А сейчас то люди уже не те, у большинства мнения и духу только в интернете квакать, итог - вот и порой не видят берегов те пришедшие изддалека, у кого деньги большие, особенно когда можно заработать их еще.
    23 января, Гость   Ответить
  • Становится похоже на то, что у этого города нет будущего. Общественный транспорт развалили. Всех массово пересадили на личные авто. Каждый за себя, каждый в своей коробочке. Эгоизм и жажда сиюминутной наживы зашкаливают. Люди разучились думать об окружающих, каждый только за себя. Зелёные насаждения массово уничтожают. Человейников всё больше и больше. А в человейниках - почти каждый считает, что он в центре вселенной, и плевать, выспятся ли, например, соседи из-за него или нет. p.s. Насчёт Папанинцев верно написано - проходил там вечером, с одной стороны вереница авто подпирает, с другой забор, непонятно вообще как пешеходу пройти.
    23 января, Гость   Ответить
  • "Поэтому предлагаю их всех расселить и на месте их снесенных домов посадить деревья" Уверен, что на месте твоего дома тоже когда-то не красовались деревья? Ну и что, что 100 лет назад даже.
    23 января, Гость   Ответить
  • Папанинцев то не трогай. Там таких обрубков как ты нет. И никакого транспорта там нет, так как дорога только внутриквартальная. Забор напротив 121 дома поставили временно, пока достраиваются 4-й и5-й подъезды. Уберите хибару у себя во дворе. Человек уже давно умер, а все никак не снесут хижину.
    23 января, Гость   Ответить
  • Застройщик всё наглее и наглее,строил бы за Обью на болотах
    23 января, Гость   Ответить
  • Получается, что уже живущие на месте вырубленных деревьев, протестуют против вырубки деревьев рядом. Почему они не протестовали когда строили их дома и вырубали деревья?
    24 января, Гость   Ответить
  • Гость, так может стоит просто его расчитить, а не строить 250 квартир, а это как минимум 250 машин, где они между соснами будут располагаться?
    24 января, Гость   Ответить
  • Гость, про Сахарова это тоже дикость, вместо строительства парка для тысяч людей построить ещё один дом, чтобы машины ещё больше газовали под окнами. Даа дали дуракам власть...
    24 января, Гость   Ответить
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