"Хватит вырубать деревья". Барнаульцы тормозят строительство ЖК бизнес-класса в лесу рядом с санаторием

На участке 1,2 га, где растут сосны, запроектировали пять девятиэтажек

23 января 2023, 09:25, ИА Амител

Участок на Змеиногорском тракте, 35б / Фото: Avito.ru

Возведение крупного ЖК в лесном массиве на Змеиногорском тракте может забуксовать. Против комплекса выступают жильцы соседних многоэтажек, которые пытаются спасти от вырубки более гектара леса. Свою позицию они выразили на прошедших публичных обсуждениях, организованных застройщиком ради смены назначения земельного участка. При этом концепцию ЖК девелопер уже презентовал в конце 2022 года. Застройщик обещал, что максимально сохранит все деревья на участке.

Защитить права

Строительство микрорайона запланировано на Змеиногорском тракте, 35б. Рядом с площадкой расположен ЖК "Барнаульский лес" (Змеиногорский тракт, 35а/1, 35а/2), ЖК "Змеиногорский" (Змеиногорский тракт, 35а), а также корпуса и территория барнаульского санатория. Особенность участка в том, что он густо покрыт соснами и другими ценными породами деревьев.

В конце декабря 2022 года в комитет по строительству городской администрации обратилась компания "Отклик" (входит в структуру строительной фирмы "Мой дом"), которая попросила сменить назначение земли: только после этой процедуры можно приступать к строительству.

Сейчас территория 1,2 га предназначена для возведения индивидуальных жилых домов. Инвестор предложил использовать участок для многоэтажной застройки.

Участие в общественных обсуждениях приняли 35 жильцов ближайших домов. Они единогласно выступили против смены назначения земли и строительства ЖК. Люди посчитали недопустимым вырубку реликтового леса.

"На данной территории находится зелёный массив, и любое вмешательство в экосистему погубит его, речь идёт об уничтожения природных ресурсов. По имеющейся информации, зелёный массив был высажен сотрудниками института Лисавенко, а значит, среди насаждений вполне могут быть редкие и/или занесённые в Красную книгу деревья и кустарники. В наше время, когда горят сотни тысяч гектаров леса, мы не можем допустить, чтобы происходила рукотворная вырубка зелёных насаждений. Уничтожение ценных пород деревьев является явным нарушением законов РФ о защите лесных массивов в городской черте! Застройка зелёной зоны приведёт к невосполнимому урону всей флоры и фауны на данной территории", – такова позиция барнаульцев, которую отразили в протоколе обсуждений.

Также горожане обратили внимание, что лес спасает ближайшие дома от шума, пыли и загазованности. А некоторые барнаульцы заявили: уплотнение застройки вообще может привести к проблемам природного характера, ведь рядом расположена оползневая зона Оби. Поэтому люди посчитали недопустимым стройку на этом участке.

"Вырубка зелёной зоны и плотная застройка многоквартирными домами окажет негативное воздействие на наше здоровье и здоровье наших детей. Есть места для застройки в другой местности, хватит вырубать деревья", – отметили жители города.

Прислушается ли мэрия к мнению горожан, пока неизвестно. Комитет по строительству и архитектуре решения по смене назначения земли не принял: он адресовал этот вопрос в комиссию по землепользованию и застройке.

Не вырубить, а пересадить

Жилой комплекс, получивший название "Вышка", по проекту состоит из пяти девятиэтажных домов. В них заложено 250 квартир, среди которых как пентхаусы, двухуровневые квартиры, так и стандартные одно-, двух- и трёхкомнатные варианты.

Квартал "Вышка" / Фото: "Мой дом"

В квартале социально-общественные пространства: частный детский сад, бассейн, бизнес-площадка, ресторан, магазин у дома. ЖК также рассчитывали оборудовать паркингом с естественным освещением – одна из стен будет стеклянной.

На презентации проекта в конце ноября 2022 застройщик заявил, что намерен сохранить все хвойные деревья и по максимуму – лиственные.

Часть лиственных деревьев, которые не вписываются в проект, застройщик готов передать на благоустройство города: их выкорчуют и пересадят.

Сдать весь ЖК инвестор планировал к концу 2024 года.