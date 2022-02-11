"Интересный симбиоз". Барнаульскому застройщику одобрили проект ЖК рядом с гигантским парком

Проект ЖК в квартале 2035 / Фото: "Алтайгражданпроект"

Проект жилого комплекса рядом со “старой “Лентой” успешно презентовали на градсовете 10 февраля. Микрорайон будет состоять из трёх 16-этажных домов, которые расположатся рядом с огромным парком культуры и отдыха. Строительство рекреационной зоны начнётся практически одновременно с возведением зданий. Члены градсовета единогласно одобрили эскизы ЖК, однако рекомендовали застройщику и архитекторам более детально продумать размещение парковок и выходы с территории комплекса.

Каким будет микрорайон?

ЖК, который носит рабочее название “Ёлочки”, запроектирован в квартале 2035 (ограничен улицами 280-летия Барнаула, В.Т. Христенко, Сергея Семёнова, 65 лет Победы). В трёх 16-этажных домах предусмотрено 942 квартиры. Проект будет развивать компания “Жилищная инициатива”.

Во дворе ЖК предусмотрены детские, спортивные площадки, зоны для отдыха взрослого населения. На территории застройщик планирует разместить 259 мест для автомобилей, ещё 207 парковок появятся вдоль улиц, за пределами участка.

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Дома будут панельными. Во всех зданиях запроектированы помещения общественного назначения, в одной из многоэтажек также предусмотрен детский сад на 40 человек.

“Фасады домов выполнены с чередованием отделочных материалов: используется оштукатуривание с применением декоративно-защитного покрытия и последующей покраской, а также облицовка фиброцементами и композитными панелями по технологии навесной фасадной системы”, — сообщил архитектор компании “Алтайгражданпроект”.

На территории квартала 2035 не предусмотрено школ и поликлиник: все социальные учреждения заложены в соседних микрорайонах. По словам специалиста “Алтайгражданпроекта”, при проектировании учебных заведений были учтены перспективы квартала 2035.

“Рядом с ЖК находится несколько школ, одна из них — напротив, в квартале 2036 (строительство квартала началось лишь несколько месяцев назад, и школа пока только в проекте, — прим. ред.). Ещё в доступности — школа в квартале 2032 (её возведение тоже пока не началось, несмотря на высокие темпы застройки квартала, — прим. ред.). Общеобразовательные учреждения запланированы с увеличением расчётной вместимости с учётом квартала 2035. В квартале 2036 школа выполнена на 1300 мест, хотя расчётная вместимость должна быть 650. В квартале 2032, по проекту, предполагалось учебное заведение на 550 человек, но учитывая дефицит мест, оно будет вмещать 825 учащихся. В составе квартала 2032 предусмотрена и поликлиника, рассчитанная на 300 посетителей”, — отметил архитектор.

“Очень интересная концепция”

Жилой комплекс возведут по соседству с парком культуры и отдыха, строительство которого начнётся уже в ближайшие месяцы. Руководитель “Жилищной инициативы” Юрий Гатилов, присутствовавший на заседании градсовета, отметил: компания планирует помогать в благоустройстве рекреационной зоны.

“Я хотел обратить внимание, что это первый вариант сочетания парка и ЖК. Мы принимаем участие в развитии, получится интересный симбиоз. Квартал огорожен жилой зоной, а внутри — парк. Он защищён от движения автомобилей. Очень интересная концепция”, — сказал Гатилов.

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Парков и зон отдыха в Барнауле может быть намного больше, если мэрия начнёт уделять этому вопросу больше внимания, отметил руководитель “Жилищной инициативы”. Пока же город мало заинтересован в создании рекреационных зон.

“Все мы хотим парки, зелёные зоны. Но пока город не взялся за это (развитие квартала 2035 началось по инициативе мэрии, — прим. ред.), ничего и не было. За другие парки город не берётся, например, за “Европой” они никак [не развиваются]. Здесь мы постараемся своими силами сделать этот парк местом отдыха, ключевым для Северо-Западного района”, — сказал застройщик.

В проекте ЖК члены градсовета практически не нашли проблем. Архитектор Сергей Боженко предложил застройщику лишь доработать планировочную структуру, чтобы у жителей квартала был прямой выход в парк. Юрий Гатилов с этим замечанием согласился:

“Междворовое пространство в комплексе мы делаем замкнутым, непроездным. А выходы — да, необходимо предусмотреть: нужно красиво огородить площадку, чтобы наши жители свободно выходили в парк”.

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Также авторам-разработчикам рекомендовали уточнить нормативное расстояние от домов и дворовых площадок до парковок. Если градостроительные требования не соблюдены, то проектировщикам придётся менять расположение автостоянок или предусмотреть, например, подземные паркинги, отметил начальник городского комитета по строительству Антон Воробьёв.

“Предлагаю одобрить проект, несмотря на то, что есть предложения, требуемые доработки. Их можно сделать в рабочем порядке”, — сказал чиновник.

Факт

Парк культуры и отдыха в квартале 2035 — единственная зелёная зона для новых микрорайонов на окраине Барнаула. Впервые о строительстве зоны отдыха заговорили в 2017 году, однако развитие этой территории начнётся лишь в 2022-м: работы затянулись из-за того, что проект планировки квартала 2035 несколько раз переделывали.