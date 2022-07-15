Как в лесу. Деревянное шале с бассейном рядом с площадью Октября продают в Барнауле за 14 миллионов

В Барнауле за 14 млн рублей продают большой коттедж в стиле шале, расположенном в 15 минутах ходьбы от площади Октября. Объявление опубликовано на Avito.

Дом площадью 210 кв. метров расположен на улице Путиловской. По словам владельца, это «тихое, спокойное и уютное место».

Коттедж имеет два отдельных входа, а потому проживать в нем могут сразу две семьи. Также на участке есть отапливаемый гараж на три автомобиля с возможностью использовать его в качестве мастерской и парковка на две машины. Аналогичная стоянка есть и рядом с домом.

«Придомовая территория ухожена и облагорожена: капитальный стационарный, очень качественный бассейн (с подсветкой и подогревом), большая и вместительная беседка с зоной барбекю (выполненная из массива дерева), декоративный функционирующий летний туалет, многолетние сосны, голубые ели, груша, яблоня, ухоженные цветочные клумбы, зеленый аккуратный газон, качели. Отдельно расположен небольшой огород с самыми вкусными ягодами: клубника, ежевика, смородина, крыжовник, вишня и многое другое», — сказано в объявлении.

Фото: Avito

Сам дом насчитывает два этажа, где разместились три санузла, кухня-гостиная, зал, три спальни, кабинет и большой балкон. Коттедж оборудован двумя кондиционерами имеет газовое отопление и котел на твердом топливе.

По словам автора объявления, «отделка изумляет воображение»: подоконники, лестница, двери, мебель и декоративные вставки сделаны вручную из дерева различных пород.

«В таком доме живётся и дышится легко, как в лесу!», — заключил он.

Напомним, что неподалеку от площади Октября также продают двухуровневую квартиру в самом высоком городе доме со шпилем.