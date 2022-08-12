«Квадрат» как три iPhone. Где продаются самые дорогие квартиры Барнаула

Топ-10 барнаульских квартир по цене квадратного метра составила редакция amic.ru на основании предложений по продаже на сайте Avito, актуальных на 11 августа 2022 года.

Новостные интернет-порталы Барнаула часто публикуют материалы о дорогом жилье, где рассказывают, сколько стоит та или иная квартира или дом и что в них есть такого, за что предлагают это купить. Но как сравнить это супержильё? Amic.ru решил проверить самую дорогую жилплощадь по такому объективному показателю, как цена за «квадрат». Оказалось, что не всегда абсолютная цена за квартиру говорит о том, что её квадратные метры попадают в наш топ-10.

Фото: avito.ru

Первое место. Всё-таки самая дорогая барнаульская квартира по абсолютной цене на сегодня является и самой дорогой по «квадратам». Её предлагают купить за 62 млн (практически за миллион долларов), а стоимость «квадрата» в ней — 387,5 тыс. рублей.

Это четырёхкомнатные апартаменты площадью 160 кв. м на 8 уровне 16-этажного дома, в ЖК «Плаза» (ул. Никитина, 107). В квартире панорамные окна с видом на Нагорный парк. Высота потолков 3,5 метра. Парилка. Душевая. Ванная со встроенным водонепроницаемым телевизором. Электронный унитаз с подогревом и автосмывом. Две спальни, кабинет. Две гардеробные, кладовая.

Интересно, что квартира по этой цене продаётся с осени прошлого года.

Для сравнения,: по данным аналитиков базы недвижимости «Циан», в первом полугодии 2022-го средняя цена квадратного метра в Барнауле была 89,4 тыс. рублей (прирост за шесть месяцев с начала года — 11%).

Фото: avito.ru

Второе место. 254,5 тыс. рублей просят за «квадрат» в двухкомнатной квартире площадью 60,9 кв. м. Общая цена — 15,5 млн рублей, и она не попадает даже в десятку самых дорогих квартир Барнаула по абсолютной стоимости.

Квартира расположена на втором уровне 16-этажки по адресу ул. Приречная, 2а (это ЖК «Новая пристань» — многоподъездный дом за известными башнями у бывшего речного вокзала).

Фото: avito.ru

Третье место. В одной из трёх советских девятиэтажных «свечек» с мозаикой на проспекте Ленина у Нового рынка трёхкомнатная квартира площадью 58 кв. м продаётся за 14 млн рублей. Цена «квадрата» в ней равняется 241,4 тыс. рублей.

Квартира на три собственника находится на третьем этаже. Высота потолков — 2,5 м, совмещённый санузел, кухня 8,2 кв. м, требуется ремонт.

Об этом жилье автор объявления пишет так: «Престижность центра относительно периферических районов. Объявление дано для живого реального покупателя с живыми деньгами, можно с риелтором, чтобы успеть спокойно без паники сходить на сделку. Время поджимает».

Фото: avito.ru

Четвёртое место. В доме рядом с мэрией Барнаула (ЖК «Собрание, ул. Гоголя, 46а) за 13,95 млн рублей предлагается двухкомнатная квартира 60 «квадратов» на третьем этаже. Цена 1 кв. м в ней 232,5 тыс. рублей. Ничего особенного об этом жилье автор в объявлении не рассказывает.

Фото: avito.ru

Пятое место. Трёхкомнатная квартира в относительно новом доме (середина 2010-х годов) на ул. Никитина, 40 (недалеко от пр. Комсомольского) продаётся за 15,555 млн рублей. Площадь этого жилья, расположенного на 11 уровне 16-этажного дома — 77,6 кв. м (200 451 рубль за «квадрат»).

Это самое длинное объявление из всех представленных в этом обзоре квартир, его надо просто прочитать самостоятельно по ссылке, чтобы научиться преподносить свой товар.

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Фото: avito.ru

Шестое место. Большая «четырёшка» площадью 150 кв. м выставлена за 30 млн рублей. Один «квадрат» в ней оценивается ровно в 200 тыс. Квартира находится по адресу ул. Папанинцев, 97/89 — здание барнаульцы называют «Титаник». Судя по фото в объявлении, по крайней мере два из иллюминаторов (круглых окон) этого жилого «корабля» принадлежат представленному жилью.

Окна выходят на площадь Сахарова. А в качестве бонусов хозяева указывают следующее: «Три квартиры на этаже, все по 150 кв. м, это значит, без студентов и арендных квартир. Толщина стен почти метр, соседей не слышно вообще». Мечта интроверта!

Фото: avito.ru

Седьмое место. В самом видном доме центра Барнаула — ЖК «Столичный», что показывает свой шпиль с площади Октября даже далеко за Обь, на 12 этаже за 25,5 млн продаётся четырёхкомнатная квартира площадью 130 кв. м. Цена «квадрата» — 196 тыс. рублей.

Квартира двухуровневая, в ней просторная кухня-гостиная, два санузла, гардеробная и хозяйственная зона, большая утеплённая лоджия. Здесь никто не жил, пишет хозяин.

Фото: avito.ru

Восьмое место. В доме с окнами, выходящими на барнаульский бор, за 29,5 млн рублей продаётся трёхкомнатная квартира площадью 152 кв. метров. Цена «квадрата» в ней — 194 тыс. рублей.

Здание находится в охраняемом посёлке по адресу Змеиногорский тракт, 104в.

Фото: avito.ru

Девятое место. В том же доме (ул. Никитина 40), что и «трёшка» с пятого места нашего топа, продаётся тоже трёхкомнатная квартира, но с чуть меньшей квадратурой — 75 против 77,6. Тут жильё на пятом этаже оценили в 14 млн рублей (более чем на полтора миллиона меньше), соответственно, цена «квадрата» в ней ниже — 186,7 тыс. рублей.

«В квартире есть два санузла, что очень удобно для большой семьи и если пришли гости. Кухня просторная и удобная, всё под рукой, мечта любой хозяйки. Мебель сделана под заказ и остаётся при переезде, заезжай и живи», — пишут продавцы.

Фото: avito.ru

Десятое место. И ещё один лот в этом же доме замыкает нашу десятку самых дорогих по стоимости «квадрата» барнаульских квартир, выставленных на Avito. «Четырёшку» площадью без малого 160 «квадратов» на 4 уровне 16-этажного здания предлагают взять за 29,4 млн рублей. Цена «квадрата» в ней — чуть меньше 184 тыс. рублей.

В квартире дизайнерский ремонт, отделка материалами, привезёнными из Италии. Кухня-гостиная, три спальни, большая гардеробная, два санузла, хозблок.

Напомним, что ранее amic.ru представил обзор самых дорогих земельных участков Барнаула.