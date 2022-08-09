Под три миллиона за сотку. Где в Барнауле продаётся самая дорогая земля

Первое место. Самая дорогая земля из расчёта цены за одну сотку продаётся на Avito в центре краевой столицы. За небольшой участок площадью 1 267 кв. метров просят 34,2 млн, то есть одна сотка здесь оценивается в 2 692 913 рублей.

Площадка находится по адресу ул. Пролетарская, 85, недалеко от здания краевой налоговой инспекции. Сейчас это пустырь, обнесённый бетонным забором. На панорамах «Яндекса» он таковым был и в 2010 году (самая ранняя публикация панорамы этого места в поисковике).

На сайте «Барнаулгражданпроекта» по этому адресу планировалось построить 14-этажную «свечку» на 28 квартир со шпилем на крыше. Но, видимо, у хозяина земли это строительство не задалось. Тем временем в округе ведётся активное строительство. Так, по адресу Пролетарская, 97, несколько лет назад снесли старинный дом купца Михайлова, где построят здание краевой прокуратуры. По соседству на этой улице — Пролетарская, 76 и 98 — возводят бизнес-центры, а на участке № 80 — элитный дом.

По адресу Пролетарская, 87, также есть огороженный пустырь площадью пять соток, обе территории можно объединить.

Земля по цене 2,65 млн за сотку / Фото: avito.ru

Второе место. Недалеко от этого участка на ул. Интернациональной, 106, выставлена на продажу территория площадью 8,26 сотки стоимостью 22 млн рублей. Сотка здесь оценивается продавцом в 2,65 млн.

На участке находится дом площадью 146,3 кв. метра. Цена заявлена за всё, что на нём находится.

Третий по цене за сотку участок в Барнауле / Фото: avito.ru

Третье место. Следующий по стоимости за сотку барнаульский участок располагается уже не в центре города, а на ул. Малахова, 157г, недалеко от завода «Кристалл». Здесь за четверть миллиарда продаётся территория площадью более гектара, то есть за 100 кв. метров предлагают выложить 2,413 млн рублей.

Лот состоит из трёх смежных участков, на одном из которых стоит строение, называемое «Красный замок», его продают так же и отдельно, ранее amic.ru писал, что эту постройку с участком более 4 тыс. соток (самый крупный из этих трёх) выставили на Avito по цене 180 млн рублей.

Место за 25,3 миллиона / Фото: avito.ru

Четвёртое место. В 25,3 млн рублей продавец оценил 11 соток земли по адресу ул. Большая Олонская, 38. По сути, это старый деревянный дом с участком рядом с автобусной станцией «Спартак-2» возле Знаменского монастыря. Цена сотки тут 2,3 млн рублей.

Пятое и шестое места. Два одинаковых по размеру и цене участка продают в Индустриальном районе (ул. Барнаульская, 20, рядом с перекрёстком Малахова — Волгоградская) и Центральном районе (ул. Анатолия, 131, перекрёсток этой улицы с пр. Красноармейским). Оба размером 11 соток, цена за каждый — ровно 25 млн. То есть сотка выставлена за красивую сумму — 2 272 727 рублей.

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Седьмое место. Участок 9,8 сотки с домом на трёх хозяев на ул. Никитина, 106 (около краевого онкодиспансера) готовы продать за 21,8 млн рублей. Сотка выходит за 2,224 млн.

Восьмое место. Участок 11 соток на ул. Никитина, 79 (почти напротив предыдущего) продают за 24,288 млн рублей. Сотка здесь стоит 2,208 млн.

Земля под этим зданием выставлена на продажу за 250 млн рублей / Фото: realtai.ru

Девятое место. С 1,2 гектара земли за 250 млн рублей готовы расстаться авторы объявления о продаже территории на проспекте Ленина, 147. Этот лот расположен на Avito в рубрике «Продажа земельных участков», актуально с 31 июля 2022 года.

Собственно, по этому адресу находится ДК «Сибэнергомаш». Объявление о продаже участка и здании на нём в подарок появлялось на Avito ещё минувшей зимой. Но тогда в компании владельца здания заявили, что объявление было фейком. В нынешнем объявлении отсутствуют данные о здании и «подарке». Цена за сотку в этом объявлении — 2,083 млн.

Десятое место. Замыкает топ-10 самых дорогих соток августа-2022 в Барнауле на Avito участок с круглой цифрой: ровно 2 000 000 рублей за 100 кв. м просят продавцы из Центрального района города.

Снова участок площадью 11 соток. Он находится по адресу: ул. Правый Берег Пруда, 94 (рядом со строймаркетом «АрсиДом»). Весь лот оценивают в 22 млн рублей.