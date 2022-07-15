Квартиру размером с коттедж с сауной и биллиардной в древнеегипетском стиле продают в Барнауле

Квартира площадью с небольшой 150-квадратный коттедж продается в доме со спа-салоном, клиникой и элитными магазинами на улице Партизанской. Продавец на сайте Avito заявляет об аукционе на эту недвижимость.

Фото: avito.ru

В квартире есть сауна, джакузи, спортивная комната с тренажерами и биллиардом, украшенная картинами в древнеегипетском стиле.

Дизайн комнат с потолками в три метра выполнен в классическом стиле с мебелью из натурального дерева и камня.

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В шаговой доступности от дома, в котором располагается квартира, находятся краевая прокуратура и краевая налоговая. Это продавец в объявлении тоже указывает в качестве плюсов жилплощади.

Напомним, что под Бийском продают огромный коттедж, в котором могут разместиться два десятка трехкомнатных квартир.