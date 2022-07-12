На Алтае продают коттедж-дворец, в котором разместятся 20 трехкомнатных квартир

Под Бийском продают коттедж за 165 миллионов. Фото: avito.ru

Коттедж в 15 км от центра Бийска продается вместе с земельным участком в 1,6 гектара, сообщается на Avito. Дому 19 лет, он построен в стиле краснокирпичных зданий начала 2000-х с массой украшений и сложных сопряжений. Сумма, которую просят за этот коттежд, эквивалентна на день написания материала 2,7 млн. долларов.

Сам дворец на плане имеет сложную форму в разрезе и состоит из нескольких восьмиугольных и двух прямоугольных частей, собранных в один ансамбль. Основная часть, флигели и пристройки имеют свои собственные купола, собранные в одну сложносочиненную крышу. Фасад здания украшен колоннами — у входной группы и у гигантского балкона второго этажа.

Новости

Недвижимость На родине Шукшина за 10 миллионов продают популярное придорожное кафе

Продавец в качестве преимуществ коттеджа пишет, что на участке с великолепным участком можно отдохнуть в тишине и уюте и пожарить «любимые шашлыки». Также во дворце есть бассейн, баня и цветники на улице и под крышей.

Если представить площадь коттеджа в трехкомнатных квартирах в хрущевке (порядка 58 квадратов), то в этом дворце можно разместить более 20 таких квартир.

Напомним, что в Бийске также продают автобусную остановку за 780 тысяч.