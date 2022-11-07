Квартиры в Барнауле и Бийске попали в десятку самых огромных в Сибири

Квартиры в Барнауле и Бийске заняли восьмую и десятую строчки соответственно в рейтинге самого большого жилья, которое сейчас пытаются продать, сообщает DK.RU со ссылкой на «Циан».

На первом месте рейтинга оказались четырёхуровневые апартаменты в Новосибирске за 69 млн рублей площадью 520 кв. м.

На второй строчке — пятикомнатное жильё площадью 474 кв. м за 36,47 млн рублей в Омске. На третьем — двухуровневая квартира площадью 357 кв. м за 20,3 млн рублей в Красноярске.

С 4 по 10 место занимают квартиры:

Бердск (Новосибирская область). Площадь — 345 кв. м, цена — 28,5 млн рублей;

Кемерово. Площадь — 327 кв. м, цена — 32,7 млн рублей;

Томск. Площадь — 320 кв. м, цена — 29 млн рублей;

Иркутск. Площадь — 319 кв. м, 55 млн рублей;

Барнаул, Социалистический проспект. Площадь — 299 кв. м, цена — 54,9 млн рублей;

Ангарск (Иркутская область). Площадь — 277,3 кв. м, цена — 11,5 млн рублей;

Бийск, ул. Набережная. Площадь — 254,5 кв. м, цена — 8,50 млн рублей.

Напомним, квартира 299 кв. м в Барнауле занимает крыло третьего этажа в «купеческом» доме на пр. Социалистическом, 38. Ранее amic.ru показал самое большое жильё на продажу в городе.