Мишустин поручил проработать запуск промышленной ипотеки под 5%

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 9 июня проработать вопрос о запуске «промышленной ипотеки» под 5%, сообщается на сайте правительства.

Такое решение глава кабмина принял по итогам заседания комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

«Будет проработан вопрос запуска в России промышленной ипотеки — предоставления льготных кредитов предприятиям по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера. Сделать это предстоит Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития при участии глав ряда регионов. О результатах нужно доложить в правительство до 9 июня», — говорится в сообщении.

Уточняется, что рассмотреть возможность реализации механизма промышленной ипотеки Минпромторгу поручал Владимир Путин.

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