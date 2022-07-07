Остановку продают в Бийске

В Бийске за 780 тысяч рублей продают комплекс из двух павильонов, расположенных на остановке «Дом Советов». Объявление опубликовано на сайте Domofond.

По словам продавца, у торговых точек есть арендаторы. Он также отметил, что это «проходное место» и при желании новый владелец может открыть здесь точку продажи табаком.

«Есть возможность расширения по реконструкции до 40 квадратных метров», — отмечается в объявлении.

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