На паузе. Банки массово отказывают барнаульцам в выдаче ипотеки

Рынок недвижимости Барнаула готовится к резкому спаду. Из-за частичной мобилизации, объявленной в России 21 сентября 2022 года, горожане массово откладывают покупку-продажу жилья. Ситуацию «накаляют» банки, которые без объяснения причин не выдают ипотеку некоторым гражданам. Об этом рассказал руководитель агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин на круглом столе, посвящённом развитию стройотрасли. Что в таких условиях будет с ценами на жильё — в материале amic.ru.

Вверх и вниз

Третий квартал 2022 года на рынке недвижимости был оживлённым: в это время выросли и спрос, и количество сделок, отметил Дмитрий Дворядкин. Так, если в июле в Барнауле продали 151 квартиру в новостройке, то в августе — около 300 (для сравнения: во втором полугодии 2021 года ежемесячно риелторы продавали около 1000 новостроек). Казалось, что ситуация стабилизируется и в сентябре 2022 года количество сделок ещё вырастет. Однако объявленная в России частичная мобилизация изменила всё.

«Если к концу лета мы думали, что наша жизнь делится на „до 24 февраля“ и „после 24 февраля“, то теперь появилась новая дата — „до 21 сентября“ и „после 21 сентября“. Частичная мобилизация одномоментно повлияла на рынок. Все, кто находились на стадии принятия решения, на передаче задатков, решили повременить. Ещё свежо в памяти февральское и мартовского настроение», — сообщил Дмитрий Дворядкин.

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Если же барнаульцы всё-таки не стали откладывать покупку, то столкнулись с другой проблемой: банки приостановили выдачу ипотек. Кстати, представители кредитных организаций впервые не стали участвовать в круглом столе, проводимом Союзом строителей. По словам организаторов, они сообщили, что взяли паузу.

«Эта пауза и не даёт нам работать. Официально нет никаких ограничений на выдачу ипотек и других кредитов. Но мужскому населению в возрасте от 18 до 55 лет без объяснения причин не выдают. Сделки откладываются. Надеемся, этот период продлится недолго», — сказал Дворядкин.

Сдерживающий фактор

Все изменения, которые произошли на рынке с начала года, отразились и на ценах на жильё. До апреля стоимость вторичной недвижимости в Барнауле росла, начиная с мая — падала. В августе спрос восстановился, рынок ожил, цены немного подросли, рассказал Дмитрий Дворядкин.

Но вот квартиры в новостройках были стабильно дорогими в течение всего года. Так, по словам замминистра строительства Алтайского края Игоря Спивака, в Барнауле стоимость квадратного метра зачастую превышает 100 тыс. рублей.

«Новостройки не дешевели, большой интерес представляли новые проекты — цены на них были ниже в первые недели и их раскупали. Затем стоимость росла и спрос переходил в вялотекущее состояние», — сказал Дворядкин.

Сейчас же рынок находится в ожидании: задатков и сделок практически нет, а число квартир, выставленных на продажу, растёт. Правда, стоимость объектов от этого не снижается.

«Идёт затоваривание: в конце марта — начале апреля на продаже было менее двух тысяч квартир, сейчас их — около четырёх тысяч. Однако к снижению цен это не приведёт: на первичном рынке себестоимость строительства не даёт так активно играть с ценой. Ещё одна причина — маленький строительный задел (сейчас в стадии незавершённого строительства находится менее 600 тыс. квадратных метров, это минимальный показатель в крае за 30 лет, — прим. ред.) А при дефиците жилья цены падать не будут», — прогнозирует Дворядкин.

По его мнению, чтобы новостройки подешевели, государство должно оказать помощь застройщикам.

«За счёт себестоимости снизить цены невозможно. Нужны большие проекты комплексной застройки, где можно было предлагать хороший продукт. За счёт конкуренции стоимость квартир и снизилась бы», — резюмировал эксперт.

Цифры

За год первичное жильё в регионе подорожало на 40%: сейчас средняя цена квадратного метра составляет 82,7 тыс. рублей. На вторичном рынке цена «квадрата» — 77,3 тыс. рублей, что на 30% выше аналогичного периода прошлого года.