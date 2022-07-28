На пике турсезона в Горном Алтае продают две большие базы на «Бирюзовой Катуни» и у Чемала

Туркомплекс «Малина» / Фото: www.avito.ru

В особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь» выставлен на продажу большой туристический комплекс «Малина», находящийся в 200 м от искусственного озера и в 50 м от выката с горнолыжного курорта «Новые вершины». За объект просят 280 млн рублей.

Отель состоит из шести корпусов, построенных из кедрового бруса. В жилых корпусах располагается по нескольку номеров: от двух- до шестиместных. Всего 29 номеров с максимальной вместимостью 150 человек.

Также в туркомплексе есть ресторан, конференц-зал на 60 человек, 13-метровый обогреваемый бассейн, детская площадка и т.д. Продавец заявляет, что окупаемость у отеля 10 лет (при работе только с мая по сентябрь) и 6 лет — при круглогодичной деятельности.

Спортивно-туристический комплекс «Лагуна» / Фото: www.avito.ru

А в другой туристической мекке Горного Алтая — в Чемальском районе — продаётся спортивно-туристический комплекс «Лагуна» со спортплощадками, спортзалами, футбольным полем, борцовским залом на три ковра и бассейнами.

В пяти корпусах спортивного отеля могут разместиться 450 человек. Есть даже специальные тренерские комнаты. За объект, что расположен в долине Сартакпая в окружении гор на реке Катунь на четвёртом километре трассы Чемал — Куюс, просят 475 млн рублей.

Напомним, что в Горном Алтае продают два месторождения: одно с сапфирами и золотом, другое — просто золотоносное.