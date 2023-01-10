Вблизи Барнаула хотят построить 600 неэлитных усадеб

Дома будут стандартными, но по площади больше городских квартир

10 января 2023, 11:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В 11 км от Барнаула, рядом с микрорайоном «Чистые пруды» в селе Фирсово Первомайского района, хотят построить коттеджный посёлок Правобережный, пишет «Толк».

Заказчиком выступает барнаульская строительная фирма «Созидание». В компании рассказали, что планируется довольно большой жилой массив примерно на 600 усадеб. Также намерены построить все необходимые коммуникации: водопровод, электричество, канализацию. Дома будут продаваться в готовом виде.

«Посёлок не претендует на элитный класс, дома будут стандартными, но по площади больше городских квартир. Предполагается и социальная инфраструктура, но какие именно объекты будут, ещё не ясно», — отмечает издание.

Сейчас идёт проектирование посёлка, которое должно завершиться в этом году. После утверждения документации на площадке начнётся строительство.