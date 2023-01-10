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Вблизи Барнаула хотят построить 600 неэлитных усадеб

Дома будут стандартными, но по площади больше городских квартир

10 января 2023, 11:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В 11 км от Барнаула, рядом с микрорайоном «Чистые пруды» в селе Фирсово Первомайского района, хотят построить коттеджный посёлок Правобережный, пишет «Толк».

Заказчиком выступает барнаульская строительная фирма «Созидание». В компании рассказали, что планируется довольно большой жилой массив примерно на 600 усадеб. Также намерены построить все необходимые коммуникации: водопровод, электричество, канализацию. Дома будут продаваться в готовом виде.

«Посёлок не претендует на элитный класс, дома будут стандартными, но по площади больше городских квартир. Предполагается и социальная инфраструктура, но какие именно объекты будут, ещё не ясно», — отмечает издание.

Сейчас идёт проектирование посёлка, которое должно завершиться в этом году. После утверждения документации на площадке начнётся строительство.

 

Комментарии 6

  • тюю.... не Илитные нам нинада!
    10 января, Гость   Ответить
  • ниилитных в Благодатном как грязи, стоят сироты в чистом поле
    10 января, Гость   Ответить
  • Неэлитных, но по цене элитных.
    10 января, Гость   Ответить
  • Где стока элиты взять.
    10 января, Гость   Ответить
  • Так то все двуногие делятся на два класса: элита и лохи. Если посёлок не элитный - значит лоховской.
    10 января, Гость   Ответить
  • ну и показали бы планировки, ценник. а то новость ниочем
    10 января, Гость   Ответить
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