Около четырёх миллиардов нужно на жильё для врачей и учителей в Алтайском крае

Региональные власти рассчитывают на то, что они получат необходимое финансирование в 2024 году

25 декабря 2022, 17:58, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, сколько денег нужно региону на жильё для врачей и учителей. Об этом сообщает ТАСС.

Виктор Томенко обратился к Владимиру Путину с просьбой включить регион в программу, которая предусматривает строительство многоквартирных домов для данной категории населения в 2023 году. Он также добавил, что в муниципалитетах не хватает около 700 домовладений малой этажности.

Всего на строительство жилья для врачей и учителей региону не хватает около четырёх миллиардов рублей.

Краевые власти рассчитывают получить необходимое финансирование в 2024 году.