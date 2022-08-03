Они золотые? Что за дачи от 5 млн и дороже продают в Барнауле

Из пятёрки самых дорогих дач Алтайского края, выставленных в августе 2022 года на сайте Avito, четыре находятся в Барнауле. Цены на них — 5 млн рублей и выше. Рассказываем, что за садовые домики можно купить по цене трёхкомнатной квартиры или внедорожника.

Дизайнерская дача с плиткой на дорожках

Фото: avito.ru

В СНТ в посёлке Плодопитомник (по Змеиногорскому тракту) продаётся ровно за 5 млн рублей дача на участке четыре сотки. Площадь одноэтажного домика из бруса, построенного в 2020 году, — 40 кв. метров. Ремонт в нём дизайнерский, сообщает продавец.

Часть участка убрана под плитку. На остальной территории — газон и декоративные хвойные деревья. Судя по фото в объявлении, обычных садоводческих посадок, кроме винограда и ягод, нет.

Зато есть баня с купелью, зона барбекю, тёплые полы, водопад с прудиком.

Сад на берегу Оби

Фото: avito.ru

На 200 тысяч дороже продаётся дача в окрестностях Барнаула на той стороне Оби в Калиновке в садоводстве «Связист».

Здесь участок побольше — 6 соток, а площадь двухэтажного трёхкомнатного дома из бруса уже 73 «квадрата». Есть автономный круглогодичный доступ к воде из своей скважины. В беседке зона барбекю с мангалом и печкой, раковиной. Баня с комнатой отдыха, моечной и парилкой.

На участке — парковка, выложенная брусчаткой, под три автомобиля. В саду все традиционные посадки — яблоня, вишня, крыжовник, смородина, малина и прочее.

Хозяева готовы оставить покупателю всю обстановку — от мебели до домашнего кинотеатра.

Дачный участок меняют на Land Cruiser 200

Фото: avito.ru

Небольшой бревенчатый домик площадью 25 кв. метров на участке 12 соток предлагают купить за 5 555 555 рублей. Или меняют на внедорожник Land Cruiser 200.

Дача находится в барнаульском СНТ «Фиалка» в Индустриальном районе (недалеко от улицы Власихинской).

О достоинствах дачи в объявлении написано крайне мало. Известно, что там есть баня, беседка и дизайнерский ремонт. Участок на фото довольно заросший. Зато указывается, что земля в собственности, оформлена под индивидуальное жилищное строительство и там можно поставить дом.

Дача из «Ракеты» за 8,5 миллиона

Совсем мало информации об этой самой дорогой барнаульской даче, выставленной в августе на Avito. В объявлении даже нет фотографий объекта.

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Известно лишь, что дом на участке 4,7 сотки построен из газоблоков. Площадь одноэтажного здания — 100 «квадратов». В доме есть свет, газ, отопление и канализация. Но требуется ремонт.

Участок крайний у Южной-Власихинской улицы, недалеко расположены «Лента» и «Волна».

70 соток на Заречной улице

Фото: avito.ru

Но самое дорогое предложение в разделе дач в регионе на день публикации этой статьи находится не в Барнауле и даже не рядом с ним, а в селе Алтайском на Заречной улице.

Тут на огромном по меркам городских садоводств участке — 70 соток — стоит двухкомнатный дом площадью 40 «квадратов». Всё это предлагают купить за 10 млн рублей.

Дом сделан из бруса, в нём проведён косметический ремонт, земля оформлена под индивидуальное жилищное строительство. То, что названо в объявлении дачей, стоит на берегу озера Сорокино.

Из других особенностей — 12 щитовых домиков с беседками и мангалом. А также отдельно стоящая кухня, баня, тёплый душ, большая беседка для торжеств. И это всё называется базой отдыха на даче, где можно принимать до 35 гостей.

Напомним, что в Горном Алтае на пике туристического сезона продают две большие базы за 280 и 475 млн рублей.