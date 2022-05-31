В Барнауле за 180 миллионов продают Красный замок

В Барнауле выставили на продажу известное кирпичное здание Красный замок, расположенное на улице Малахова. Объект оценили в 180 млн рублей, следует из объявления на сайте «Авито».

По утверждению владельцев, здание подойдёт для использования в качестве престижного отеля, спа-комплекса, медучреждения, бизнес-центра, корпоративной базы отдыха или резиденции крупной компании.

По документам его площадь составляет 2 887,9 кв. м. «По факту более трёх тысяч», — подчеркнули собственники. Площадь участка, на котором расположено здание, — 4 005 кв. м.

В общей сложности Красный замок насчитывает пять этажей — три полноценных, один мансардный и подвал.

«Возможно приобретение объекта с примыкающими к нему с двух сторон земельными участками площадью 3 560 кв. м и 2 797 кв. м, а также находящимися на одном из них постройками — двумя складами площадью 312,7 кв. м и 306,1 кв. м, КПП площадью 18,1 кв. м. Вместе они образуют просто огромный по нынешним меркам земельный участок площадью 10 362 кв. м», — сказано в объявлении.

Уточняется, что возможна продажа или аренда здания как целиком, так и по частям. По пожеланиям клиента также допустима отделка и перепланировка.