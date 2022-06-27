Парк культуры и отдыха хотят построить на берегу Барнаулки рядом с «Планетой Q»

В барнаульском посёлке Борзовая Заимка могут построить парк культуры и отдыха рядом с развлекательным комплексом «Планета Q» на берегу реки Барнаулки. Об этом сообщает «Толк».

По данным издания, парк предлагают возвести в лесной зоне на участке площадью 2,75 га, расположенном по адресу ул. Байкальская, 47а.

Землю уже выставили на аукцион, он намечен на 28 июля. На нём разыграют право аренды лота на два с половиной года. Стоимость начинается от 3,68 млн рублей в год.

Арендатору в этом месте разрешат создание парковых объектов, но при условии, что площадка будет открыта для всех, а также будет свободным доступ к реке и её берегу, так как участок находится в границах защитной полосы и водоохранной зоны.

Ранее управляющий барнаульского парка «Изумрудный» Владислав Вакаев объяснил, зачем разобрали часть детской площадки на его территории.