В барнаульском парке «Изумрудный» рассказали, зачем разобрали часть детской площадки

В барнаульском парке «Изумрудный» демонтировали часть конструкций популярной среди горожан новой детской игровой площадки. Управляющий территорией Владислав Вакаев объяснил «Толку», почему это сделали:

• крепления ряда сооружений установили с дефектами, зимой этого заметить не удалось из-за мёрзлого грунта, а с потеплением конструкции начали раскачиваться и выходить из строя;

• объектами площадки стали активно пользоваться люди, на которых они не рассчитаны.

При этом, по словам Вакаева, самая сложная проблема — первая. Если вторую можно решить усилением надзора, то неисправные конструкции остаётся только чинить. Для этого руководство парка уже отправило письмо заказчику работ, мэрии Барнаула, чтобы принудить подрядчика исправить недочёты по гарантии.

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