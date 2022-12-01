Плюс 20%. Барнаул оказался в лидерах России по росту стоимости жилья

Барнаул вошёл в четвёрку лидеров среди российских городов по росту стоимости жилья, сообщает РБК со ссылкой на обзор консалтинговой компании SRG.

По данным аналитиков, цены за «квадрат» вторичного жилья в ноябре снизились в 25 из 50 городов с крупнейшими рынками «вторички».

«Самым выраженным рост цен был в Тольятти (+2,75%), Саратове (+2,24%) и Перми (+2%). В лидерах по годовому росту — Кемерово (+29,66%), Саратов (+27,04%), Киров (+20,76%) и Барнаул (+20,02%). Средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья в Барнауле в ноябре 2022 года — 93 929 рублей», — отмечает издание.

Примечательно, что в Москве средний «квадрат» вторичного жилья по итогам ноября подешевел до 283 тыс. рублей. Однако за год он стал дороже в среднем на 1,47%. Единственным городом из исследуемых, где «вторичка» не выросла в цене, стал Сочи (минус 0,01%).

Ранее сообщили, что в Барнауле выше всего в стране за октябрь выросла цена на вторичное жильё.