В Барнауле выше всего в стране выросла цена на вторичное жильё

В октябре недвижимость подорожала на 3,7%

18 ноября 2022, 11:29

Аналитики исследовали 70 самых крупных городов России и выяснили, что в 51 из них в октябре выросла цена квартир на вторичном рынке, сообщает «Экономика и жизнь».

«Цена предложения на вторичном рынке больше всего повысилась в Барнауле (+3,7%), Иваново (+2,9%), Владикавказе (+2,5%), Тольятти (+2,4%), Новокузнецке (+2,3%), Кирове (+2,2%), Якутске (+2,2%), Кургане (+2,2%), Екатеринбурге (+2%), Ростове-на-Дону (+2%)», — рассказали эксперты портала «Мир квартир».

Кроме того, в Барнауле в октябре на 1% выросла цена квадратного метра вторичной недвижимости. Это также один из самых больших показателей по стране.

Ранее сообщили, что Барнаул «выпал» из списка городов, где вторичное жильё дороже нового.

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