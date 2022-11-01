Почему в Барнауле у покупателей серьёзно упал интерес к новостройкам, рассказал эксперт

Снижение покупательского спроса на новостройки побуждает застройщиков заманивать покупателей снижением цен и другими инструментами. Как девелоперы пытаются расшевелить рынок недвижимости, рассказывает радиостанции Business FM Барнаул эксперт по недвижимости Дмитрий Дворядкин.

Что происходило на рынке недвижимости в Барнауле в октябре?

Первые недели октября показали снижение заключения договоров долевого участия на 40% к сентябрьскому уровню. Это во многом связано с растерянностью после начала частичной мобилизации, но влияние оказал не только этот фактор, считает Дмитрий Дворядкин. Цены на новостройки сейчас высоки. Активнее продаются те жилые комплексы, что вышли на рынок позже и по более низким ценам.

Что касается банковской ипотеки, то почти все кредитные организации уже подняли ставки на 0,5 процентного пункта или выше.

Как можно повлиять на покупательский спрос?

Есть предпосылки к тому, что девелоперы могут начать снижать стоимость квадратного метра в новостройках Барнаула.

«Пока что главными инструментами привлечения покупателей у нас является ипотека от застройщика под 1-2% и включение в её объём ремонта квартиры и покупки новой мебели», — комментирует эксперт.

С той же целью в других крупных городах, например, застройщики предлагают ипотеку за 1 рубль на период строительства дома. Этот тренд может дойти и до Барнаула.

«По нашим оценкам, для того чтобы вернуть динамику рынку, достаточно уменьшить стоимость на квартиры на 15%. Это доказывают новые объекты, выходящие на рынок. Пойдут ли на это застройщики — сказать сложно», — считает Дворядкин.

Что ждёт рынок барнаульских новостроек?

В сентябре в стране зафиксировано снижение объёмов ввода жилья, тогда как предыдущие восемь месяцев, наоборот, наблюдался рост. Кроме того, сейчас выдаётся не так много разрешений на строительство, как это делалось ранее. Такое положение дел характерно и для Барнаула.

Это, по мнению эксперта, может привести к тому, что уже через год или чуть больше мы увидим дефицит новостроек.

«Хочется надеяться, что власти отреагируют на это принятием мер по стимулированию рынка и покупательской активности», — резюмирует Дмитрий Дворядкин.

Напомним, что ранее в Барнауле нашли тысячи гектаров под строительство высотных домов, но участки недоступны для застройщиков.