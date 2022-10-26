Земельный парадокс. В Барнауле нашли тысячи гектаров под высотки, но участки недоступны для застройщиков

Нерешённый земельный вопрос в ближайшие годы может парализовать жилищное строительство в Барнауле. И хотя в городе есть несколько тысяч гектаров земли, где в перспективе могут «вырасти» высотки, пока строить на этих землях нельзя: принадлежат они не городу, а государству. Об этом шла речь на собрании Союза строителей 25 октября. Эксперты обратили внимание и на другую проблему: в городе нет плана, в котором бы прописывали даты земельных аукционов. Из-за этого компании не могут планировать работу на несколько лет вперёд. Как эксперты предлагают решить проблему и где находятся потенциальные для застройки земли — в материале amic.ru.

Взлёт и спад

Последние несколько лет Алтайский край выполняет и даже перевыполняет ежегодные показатели по вводу жилья. Так, по данным на сентябрь 2022 года, в регионе построили 788 тыс. квадратных метров. Если высокие строительные темпы сохранятся до декабря, то по итогам года может быть поставлен очередной рекорд по объёмам введённого в эксплуатацию жилья. Предыдущее максимальное значение зафиксировано за 2021 год, когда строители ввели за 12 месяцев 989 тыс. квадратных метров.

Но уже в 2023-м и последующих годах в отрасли ожидается провал. Дело в том, что количество проектов многоквартирных домов, которые находятся в работе у застройщиков, минимально за последние годы. Об этом сообщил председатель правления Союза строителей Александр Мишустин.

«В 2014 году выдано 67 разрешений на строительство, в 2015 году — 44, в 2016 году — 30, в 2017 — 27, в 2018-м — 61, в 2019-м — 25, в 2020-м — 21, в 2021-м — 20, на сегодняшний день — 19. При этом в 2019 году объём незавершённого строительства составлял 1,153 млн „квадратов“, в 2020 году — 978 тыс. квадратных метров, в 2021-м — 758 тыс. „квадратов“, сегодня — 695 тыс. квадратных метров. За четыре года объём „незавершёнки“ сократился в два раза», — отметил он.

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Крупнейшие застройщики города по запросу Союза строителей смогли представить свои планы по вводу жилья лишь на два года вперёд. Исходя из этих данных, в 2023 году в крае возведут 282 тыс. квадратных метров, в 2024-м — 234 тыс.

«На 2023 год „Жилищная инициатива“ предполагает построить 30-50 тыс. „квадратов“ жилья, „Селф“ — 20-30 тыс., „Союз“ — 85-90 тыс., „Строительный камень“ — 10-12 тыс., „Адалин“ — 55 тыс. квадратных метров, „Градос“ — 12 тыс., „Алгоритм“ — 22 тыс., „Строительная перспектива“ — 35 тыс. „квадратов“, „Вотэтодом“ — 13 тыс.», — сказал Александр Мишустин.

Обещанного годы ждут

Основная проблема, почему компании не готовы планировать работу на более поздний срок, — отсутствие в городе земель. В перспективе, по словам председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антона Воробьёва, под застройку выделят громадные площади: Северо-Западный планировочный район (территория за пересечением Павловского тракта и ул. Просторной) и правый берег Оби. По прогнозам застройщиков, за Новым мостом в перспективе можно возвести 12 млн квадратных метров жилья.

«Готовятся к реализации два крупных микрорайона — квартал 2012 и микрорайон в районе ул. 6-й Нагорной (где ведёт строительство ЖК „Серебряный бор“, — прим. ред.). Большой потенциал у территории, ограниченной Павловским трактом и улицей Просторной. Подготовлены проекты территории и концепции застройки на площадь 1,11 тыс. га, где возможно жилищное строительство. Совокупная площадь земельных участков составляет 1,46 тыс. га. Это 6,66 млн квадратных метров жилья», — сказал Антон Воробьёв.

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Квартал 2012 и микрорайон в районе ул. 6-й Нагорной, вероятно, выставят на аукцион в первом полугодии 2023 года, сообщил Воробьёв. Когда к торгам будут подготовлены остальные участки — неизвестно. Застройщики обратили внимание, что многие участки (например, тот же квартал 2012) им обещают уже несколько лет. При этом в городе нет точных планов и графиков, когда вакантные земли будут готовы к продаже.

«Мы бы хотели, чтобы нам сказали: „Моховую поляну“ (так называли микрорайон в районе ул. 6-й Нагорной, когда его планировала осваивать компания „СтройГАЗ“, — прим. ред.) разыграют в таком-то месяце, квартал 2012 — тогда-то, 350 га (около аэропорта, — прим. ред.), „Дом.РФ“ выставит на торги тогда-то. Застройщики должны сформировать свои финансовые возможности для выкупа этой земли», — сказал Александр Мишустин.

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На это Антон Воробьёв заметил, что большинство участков, отводимых под застройку, — федеральные земли. Город либо занимается их переводом в муниципальную собственность, либо ждёт, пока государство само решит выставить их на торги. При этом чиновник отметил, что скоро под новую застройку отдадут и Поток.

«Прорабатывается территория для комплексного развития. Это микрорайон Поток, где предусмотрен снос аварийного и ветхого жилья. Достаточно большой объём. Другие территории, где осуществлена документация по планировке территории, — это частный сектор. Готовы ли застройщики идти на Поток?» — спросил Воробьёв.

Исполнительный директор СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович заметила, интерес девелоперов будет зависеть от условий работы на площадке.

«Некоторые регионы делают низкую процентную ставку (по кредитам, — прим. ред.), предоставляют льготы по подключению к инженерной инфраструктуре. Это не так, что застройщик зашёл и сам „ковыряется“. Там, где идёт сопровождение органами исполнительной власти, решения есть. На сегодня в регионах реализуют 233 проекта в рамках комплексного развития территории», — отметила она.

Исправить ошибки

Решение земельной проблемы осложняет и генплан. Пока в городе не примут откорректированный документ (утвердить его планируют в 2023 году), перспективы будущей застройки до конца не ясны. Руководитель «Жилищной инициативы» Юрий Гатилов отметил, что девелоперы города сейчас сотрудничают с разработчиками документа (компанией «Гипрогор») и вносят свои предложения.

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После принятия генплана в городе можно разработать другой, более «узкий» и профильный документ, который покажет направление жилищного строительства на ближайшие годы, отметил главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.

По его словам, подобный документ когда-то в Барнауле разрабатывали (вероятно, до 1991 года). В нём содержалась аналитика, оценка площадок для строительства, их ёмкость, очерёдность развития. На основании этих данных прорабатывали инженерную, транспортную инфраструктуры.

«Тогда была какая-то конкретика, осмысленный подход. Дай бог, генплан примем, официально войдут в состав города аэродромные территории, правый берег. Появится отблеск направления территориального развития, на основе этого можно будет сделать аналитическую проектную работу и выработать тот самый план по объёмам, срокам, иным показателям. Ориентация на освоение застроенных территорий изначально была утопичной и в результате мы не имеем свободных территорий», — отметил Четошников.

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По итогу собрания представители Союза строителей предложили направить в администрацию края письмо, в котором попросили чиновников указать реальные сроки проведения аукционов по земле. Только в этом случае строительная отрасль города может активно развиваться.