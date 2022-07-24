Почти все ласточки покинули свои гнезда на речном вокзале в Барнауле

Ласточки практически освободили здание речного вокзала в Барнауле, сообщила одна из активисток в сообществе «Инцидент Барнаул».

Напомним, приступить к демонтажу речного вокзала должны были еще 30 мая: застройщик уже готов был пустить на объект тяжелую технику, однако работы неожиданно поставили на паузу из-за ласточек, которые гнездились внутри здания. Общественники и орнитологи практически одновременно обратились к застройщику с просьбой отложить демонтаж, и им пошли навстречу. Ожидалось, что птенцы освободят здание примерно за две недели, но процесс затянулся на два месяца.

Как отмтеила горожанка, чтобы птицы не садились на насиженные места, волонтеры снимали опустевшие гнезда, помогал в этом и застройщик.

«Для более детального изучения гнёзд компания „Селф“ предоставила передвижную вышку, рабочих, беспрецедентный случай в истории градостроительства в Алтайском крае. Речной вокзал почти опустел, через год ласточки найдут новые места для гнездования, но это будет уже другая история. А эта закончилась добром и тихой грустью, летите ласточки, летите!» — написала горожанка.

Отметим, что на месте речного вокзала планируют построить ЖК, состоящий из жилых башен высотой 43 этажа и общественно-деловых помещений. Проект предусматривает обустройство прогулочной зоны возле жилого комплекса, доступ к ней будет свободный.