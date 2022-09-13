Под Барнаулом за 80 млн продают коттедж без ремонта, но со множеством берёз на участке

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В Бобровке выставили на продажу дом площадью почти 300 кв. метров за 80 млн рублей. Автор объявления указывает, что на участке «растёт множество берёз, что добавляет живописности этому месту, ну и, конечно же, свежего воздуха».

Кроме самого коттеджа, на территории находится огромная баня из оцилиндрованного бруса, площадь которой 80 кв. метров. Есть большой кирпичный погреб для хранения заготовок на зиму.

В объявлении указано, что дом требует ремонта.

Напомним, что в Барнауле продают усадьбу из трёх домов с мостами и мангальной комнатой.