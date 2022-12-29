Спортивный центр в Бийске могут заменить многоэтажки

Также на этом участке можно возвести учреждения и предприятия повседневного использования, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры

29 декабря 2022, 15:39, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Многоэтажный квартал может появиться в Бийске у спуска на Зеленый Клин. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Территорию напротив кадетской школы между улицами Разина и Васильева с выходом на Трофимова мэрия Бийска готова отдать за 2,47 млн рублей.

На земле собираются строить жилые дома, включая многоэтажки, а также учреждения и предприятия повседневного использования, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.

Отмечается, что раньше у мэрии были другие планы на этот участок. В 2018 году здесь планировали построить физкультурно-оздоровительный комплекс. При этом в то же время начались разговоры о возможном использовании этой территории под многоэтажную застройку.