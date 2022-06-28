Участок с котлованом под 12-этажный дом выставили на торги в Барнауле

В Барнауле участок с недостроенной 12-этажкой на ул. Интернациональной, 130, выставили на торги, сообщает «Толк».

Стартовая стоимость лота — 39 млн рублей. За эти деньги победитель получит площадку 2,6 тысячи кв. метров для возведения многоквартирных домов высотностью от девяти надземных этажей с объектами общественного назначения.

Заявки принимаются до 3 августа, подведение итогов запланировано на 8-е число.

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Как отмечает издание, территория заброшена уже 10 лет. В 2012 году новообразованная УК «Центр» запроектировала в этом месте дом на 75 квартир, но дальше котлована работы не двинулись.

Как оказалось, разрешения на строительство у компании не было. Вложиться в будущий дом при этом успели шесть дольщиков, которые купили 15 квартир. В 2015-м по заявлению одного из них УК признали банкротом. Но судебные разбирательства не прекращаются у фирмы до сих пор.

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