В Алтайском крае рухнул ипотечный рынок

Ипотечное кредитование в Алтайском крае стало рекордно низким, сообщает «Толк» со ссылкой на данные Банка России и компании «Дом.рф».

В мае 2022 года в регионе выдали 456 займов — это на 87% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. По деньгам объём упал на 78% — до 1,14 млрд рублей.

Сильнее всего при этом обвалилась «вторичка». В мае банки Алтайского края оформили 325 кредитов на 603 млн рублей (падение на 83-84%). На рынке новостроек выдали 131 ипотеку на 534 млн рублей — падение составило 78% и 63% соответственно в сравнении с маем прошлого года.

Помимо этого, в мае выросла средняя сумма ипотеки — до 2,5 млн рублей, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. А средний срок кредитования при этом вырос до 21,4 года (+11%).

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