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В Барнауле банкротят застройщика домов на Приречной

Компания задолжала около 1,3 млн рублей кредитору "ЛигаСтрой"

19 января 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Компанию "Генподрядная организация № 1", которая является застройщиком домов на улице Приречной в Барнауле, банкротят. Об этом сообщает "Толк".

Фирма задолжала около 1,3 млн рублей кредитору "ЛигаСтрой", который подал иск в суд. Арбитраж признал заявленный истцом долг обоснованным.

"Генподрядная организация № 1" была зарегистрирована в 2015 году. Компания принимала участие в застройке нескольких жилых комплексов и была связана с застройщиком "Сибирия".

"Генподрядная организация № 1" занималась строительством домов на ул. Приречной, 2а, и дом на Чехова, 20, а также выступала инвестором в проектах на Промышленной, 4, и Змеиногорском тракте, 35а/1.

При строительстве элитной многоэтажки на ул. Гоголя, 46а, компания выступала в качестве подрядчика.

 

Комментарии 11

  • Мудрила опять долги списывает?
    19 января, Гость   Ответить
  • Такой бред!!! Все это делается со спецом! 1.3 миллиона! Ага
    19 января, Гость   Ответить
  • ничего нового , денежки хапнули , конторку на слив..
    19 января, Гость   Ответить
  • Мутная история какая то. Миллион триста задолженность для застройщика, это ни о чём. Скорее всего просто спрыгнуть хотят , чтобы кредиты немалые не возвращать.
    19 января, Гость   Ответить
  • Несколько поколений этих мудрил по одной старой схеме обогащаются и всё с рус сходит а куда смотрят надзорные органы? Или тоже в теме?
    19 января, Гость   Ответить
  • Я удивляюсь, только у нас такое возможно. Что их компания Ооо Мегаполис на 100000 миллионов, что ООО Запсибстрой на 300 000 миллионов обули банки и людей , что сейчас эта Генподрядная , все это Мудрил компании. И всё это гражданско правовые отношения. Когда уже правоохранительные органы займутся . Прикрываются Сибирией для рекламы
    19 января, Гость   Ответить
  • Что то слабовато всего 23 миллионов долгов, у других их компаний аппетиты куда больше!!!
    20 января, Гость   Ответить
  • Ловко,всего то долг копеешный для такого строительства, всего 10м2жилплощади, мошенники, схема отработана, деньги в овшорах на достройку нет
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, все в доле
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, лохотрон
    20 января, Гость   Ответить
  • Схема столько лет рабочая. Чё выдумывать то ??
    20 января, Гость   Ответить
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