В Барнауле банкротят застройщика домов на Приречной

Компания задолжала около 1,3 млн рублей кредитору "ЛигаСтрой"

19 января 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Компанию "Генподрядная организация № 1", которая является застройщиком домов на улице Приречной в Барнауле, банкротят. Об этом сообщает "Толк".

Фирма задолжала около 1,3 млн рублей кредитору "ЛигаСтрой", который подал иск в суд. Арбитраж признал заявленный истцом долг обоснованным.

"Генподрядная организация № 1" была зарегистрирована в 2015 году. Компания принимала участие в застройке нескольких жилых комплексов и была связана с застройщиком "Сибирия".

"Генподрядная организация № 1" занималась строительством домов на ул. Приречной, 2а, и дом на Чехова, 20, а также выступала инвестором в проектах на Промышленной, 4, и Змеиногорском тракте, 35а/1.

При строительстве элитной многоэтажки на ул. Гоголя, 46а, компания выступала в качестве подрядчика.