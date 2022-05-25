В Барнауле хотят снести известное кафе «Дубай»

Мэрия Барнаула через суд потребовала снести кафе «Дубай» на Павловском тракте, 138б, сообщает «Толк» со ссылкой на материалы картотеки арбитражного суда.

Как отмечается, собственник в выписке на это здание отсутствует, а на кадастровой карте отдельный участок под объект не выделен.

В итоге отсутствие зарегистрированных прав на объект и послужило поводом для иска.

В случае неисполнения решения суда заявитель в лице комитета по строительству, архитектуре и развитию города настаивает на выплате неустойки в размере 100 тысяч рублей за первую неделю просрочки и по 20 тысяч в дальнейшем за каждый месяц.

Истец при этом не предоставил документальных подтверждений своим данным, а также не уведомил ответчика, бизнесмена Аль-Касем Тамима, о своих требованиях.

Суд в итоге приостановил иск до устранения нарушений.

Предприниматель подтвердил изданию, что не знает об иске, а само кафе, по его словам, построено на законных основаниях и не является самовольным объектом.

«Мы покупали это здание лет шесть назад, и у прежнего собственника была вся разрешительная документация», — сказал он.

Отметим, что здание на Павловском тракте, 138б, было построено в 2011 году.

Ранее в Барнауле на остановке «Цветочная» снесли киоски.