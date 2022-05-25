В Барнауле хотят снести известное кафе «Дубай»
Суд однако пока оставил иск мэрии без движения
Мэрия Барнаула через суд потребовала снести кафе «Дубай» на Павловском тракте, 138б, сообщает «Толк» со ссылкой на материалы картотеки арбитражного суда.
Как отмечается, собственник в выписке на это здание отсутствует, а на кадастровой карте отдельный участок под объект не выделен.
В итоге отсутствие зарегистрированных прав на объект и послужило поводом для иска.
В случае неисполнения решения суда заявитель в лице комитета по строительству, архитектуре и развитию города настаивает на выплате неустойки в размере 100 тысяч рублей за первую неделю просрочки и по 20 тысяч в дальнейшем за каждый месяц.
Истец при этом не предоставил документальных подтверждений своим данным, а также не уведомил ответчика, бизнесмена Аль-Касем Тамима, о своих требованиях.
Суд в итоге приостановил иск до устранения нарушений.
Предприниматель подтвердил изданию, что не знает об иске, а само кафе, по его словам, построено на законных основаниях и не является самовольным объектом.
«Мы покупали это здание лет шесть назад, и у прежнего собственника была вся разрешительная документация», — сказал он.
Отметим, что здание на Павловском тракте, 138б, было построено в 2011 году.
Ранее в Барнауле на остановке «Цветочная» снесли киоски.