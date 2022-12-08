В Барнауле опять подорожала недвижимость, достигнув исторического максимума

В ноябре в Барнауле продолжили расти цены на недвижимость почти во всех сегментах, пишет Алтайский портал недвижимости.

Исключение составили только вторичные квартиры, где стоимость немного сократилась — с 86 до 85,55 тыс. рублей за кв. метр.

«Анализ базы объявлений на Алтайском портале недвижимости показывает резкие скачки. В недавно сданных домах объекты со свежим ремонтом выставляют дорого, даже если они неходовые многокомнатные. А в непопулярных районах, где преобладает старый жилой фонд, можно наблюдать падение, в том числе и на квартиры с хорошей отделкой», — уточняет портал.

Также продолжили дорожать новостройки в Барнауле. Средняя стоимость повысилась с 109,7 до 111,3 тыс. рублей за кв. метр.

При этом, как отмечает портал, стоимость достигла исторического максимума. Например, долёвки в центре продают по 150 тыс. рублей за кв. метр.

Ранее Барнаул оказался в лидерах России по росту стоимости жилья: плюс 20%.