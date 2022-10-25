Заброшенный спортцентр, который 15 лет разваливается во дворе барнаульских многоэтажек, продают на торгах

В Барнауле на продажу выставили полуразрушенный детский спортивный центр. Его в начале 2000-х начала возводить «Компания Холидей», которую несколько лет назад признали банкротом. Фирма построила каркас здания, и работы замерли. За 15 лет объект практически развалился: он несколько раз горел, с фасада «исчез» сайдинг, а все стены — в огромных дырах. Несмотря на это, за него просят 17,4 млн рублей.

Забыт и заброшен

Спортцентр находится на ул. Попова, 131, во дворе трёх многоэтажных домов (№ 127, 129 и 135). В документах к торгам сказано, что степень готовности здания составляет 59%, площадь здания — 795,6 квадратного метра. Продают его в рамках банкротства «Компании Холидей», поэтому все средства от продажи будут направлены на погашение задолженностей перед кредиторами и партнёрами компании (в 2020 году сумма долга составляла более 17 млрд рублей). Начальная цена объекта составляет 17,49 млн рублей.

Спортцентр на ул. Попова, 133 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Будут ли желающие купить здание — большой вопрос. Дело в том, что за 15 лет оно практически развалилось. Сейчас фасады «усыпаны» дырами, сайдинг содран, а утеплитель сгнил.

Заброшенный спортцентр облюбовали подростки и молодёжь: доступ в здание свободный. Несколько раз оно даже горело, но МЧС оперативно ликвидировали возгорания, и огонь не успевал охватить весь объект. Жильцы соседних многоэтажек регулярно обращались в управляющую компанию, чтобы её специалисты поставили забор, заколотили дыры в стене или вообще снесли «назящий» объект.

Спортцентр на ул. Попова, 133 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Однако специалисты УК объясняли: недвижимость и земельный участок — это частная собственность, поэтому распоряжаться имуществом сотрудники управляющей организации не вправе.

Не помогло и вмешательство администрации Индустриального района, которая летом 2021 года подала в суд на «Компанию Холидей». Суд обязал конкурсного управляющего огородить площадку вокруг здания и обеспечить круглосуточную охрану объекта, однако этого сделано не было.

Спортцентр на ул. Попова, 133 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Что известно о «Холидее»?

Группа компаний «Холидей» создана в 2000 году в Новосибирске. Её основатель — бизнесмен Николай Скороходов. Он имел в предприятии скромную долю — всего 0,08% уставного капитала (2 млн рублей). На долю компании «Х.С.Р. Холидей Сибериада Ритейлинг Груп Лимитед», зарегистрированной на Кипре, приходится 99,92% уставного капитала — 2,5 млрд рублей.

ГК «Холидей» владела сетью продуктовых супермаркетов по всей Сибири, насчитывавшей около 300 магазинов. Однако компания не выдержала конкуренции со стороны российских гигантов. В 2016-2017 годах в сибирские города агрессивно зашли сети «Магнит» и «Пятёрочка»: они начали массово открывать магазины едва ли не в каждом квартале. В результате в 2018 году годовой оборот «Холидея» рухнул до 17 млрд, а чистая прибыль превратилась в чистый убыток более 1 млрд рублей.

В том же 2018 году сеть полностью заморозила развитие (за год было открыто всего две торговые точки) и начала получать первые иски от поставщиков. Всего их будет около 250 штук.

У сети начались задолженности по аренде и кредитам, стало нечем платить поставщикам продуктов, пошли задержки зарплат. Ситуация усугублялась тем, что долгов перед поставщиками накопилось на много месяцев, цифры были астрономическими. Выбраться из этой финансовой «ямы» сеть уже не смогла, и в 2019 году в отношении компании введено конкурсное производство. Требования кредиторов, основным из которых стал Альфа-Банк, составили более 17 млрд рублей.