Жилищное строительство замедлилось в Алтайском крае

Больше половины жилья в 2022 году построили индивидуальные застройщики

26 января 2023, 14:19, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае в 2022 году построили меньше жилья, чем в 2021-м, сообщает Алтайкрайстат.

"В январе-декабре 2022 года на территории края предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками построено 11 974 новые квартиры общей площадью 923,3 тыс. кв. метров, что на 6,6% меньше января-декабря 2021 года", – рассказали в ведомстве.

При этом больше половины (50,9%) жилья в 2022 году возвели именно индивидуальные застройщики за счёт собственных и заёмных средств.

Наибольшие темпы роста показал Краснощёковский район, где в 18,5 раза построили больше жилья, чем в 2021 году.