Знаменитую гостиницу «Ареда» в Горном Алтае выставили на продажу почти за 3 млн долларов

Фото: avito.ru

«Респектабельный отель европейского стандарта уровня четыре звезды в самом центре туристического кластера в Горном Алтае», — так охарактеризовали объект продажи хозяева на сайте объявлений. Гостиничный комплекс продают за 180 млн рублей.

Территория турбазы — 13 865 кв.м. Находится она в 8 км от Чемала в урочище Ареда на берегу реки Кубы.

Отель работает круглогодично, одномоментно может принять 100 гостей. Для этого здесь есть два трёхэтажных корпуса с баром и рестораном, двухэтажный коттедж и летние домики. Кроме того, в туркомплексе проводят конференции в зале на 120 мест.

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Для отдыха есть две сауны, бассейн под открытым небом с водной горкой, зона барбекю, террасы, беседки, каминные залы, бильярдная, детский городок, тренажёры, теннисный корт, а зимой заливают каток.

Стоимость номеров, по данным агентства «Охота», в сутки на двоих с завтраком (со скидкой 10% с 15 августа по 15 сентября): 6840 рублей — в летнем домике, 8730 рублей — в полулюксе и 10 350 рублей — в люксе. На «Островке» у отеля оценка 8,1 из 10 баллов.

Напомним, что на озере Ая продаётся отель «Стик Тревел» за 150 млн рублей.