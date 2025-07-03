Неисправный самолет приземлился в Барнауле из-за сильного тумана в Новосибирске

Проводится доследственная проверка

03 июля 2025, 15:40, ИА Амител

В Барнауле следователи СК проводят процессуальную проверку по факту инцидента с воздушным судном, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление СК России.

"Воздушное судно 2 июля благополучно приземлилось в аэропорту г. Барнаула имени Г.С. Титова, на борту находилось 166 человек. После посадки была выявлена техническая неисправность", - рассказали в ведомстве.

Проводится доследственная проверка по признакам "нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Следователям предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.