Неисправный самолет приземлился в Барнауле из-за сильного тумана в Новосибирске
Проводится доследственная проверка
03 июля 2025, 15:40, ИА Амител
В Барнауле следователи СК проводят процессуальную проверку по факту инцидента с воздушным судном, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление СК России.
"Воздушное судно 2 июля благополучно приземлилось в аэропорту г. Барнаула имени Г.С. Титова, на борту находилось 166 человек. После посадки была выявлена техническая неисправность", - рассказали в ведомстве.
Проводится доследственная проверка по признакам "нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
Следователям предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.
15:46:02 03-07-2025
как же точно остановился - в сантиметрах от колпачка 8-)))
15:55:02 03-07-2025
Musik (15:46:02 03-07-2025) как же точно остановился - в сантиметрах от колпачка 8-)))... Это потому что неисправный. Был бы исправный в миллиметрах бы остановился ;)
16:38:42 03-07-2025
Russkiy (15:55:02 03-07-2025) Это потому что неисправный. Был бы исправный в миллиметрах б... щяс транспортный инспектор его проверит чётко - спросит почему резина лысая, выхлоп не соответсвует, и кстати ОСАГО нет.
22:03:09 03-07-2025
Musik (15:46:02 03-07-2025) как же точно остановился - в сантиметрах от колпачка 8-)))... Конусы ставят ПОСЛЕ остановки воздушного судна и выключения двигателей.
21:20:39 03-07-2025
Мы не заменимы. Находка для Новосибирцев!
22:05:20 03-07-2025
Клоун в фуражке как будто в самолётах что-то понимает :-)
22:58:40 03-07-2025
Гость (22:05:20 03-07-2025) Клоун в фуражке как будто в самолётах что-то понимает :-)... Человек исполняет свои функциональные обязанности по работе. За это Вы его унизили и оскорбили.
06:09:05 04-07-2025
Гость (22:58:40 03-07-2025) Человек исполняет свои функциональные обязанности по работе.... Просто имбицил себя так "возвышает".
09:03:23 04-07-2025
Гость (06:09:05 04-07-2025) Просто имбицил себя так "возвышает".... да, постановка фото впечатляет.
самалет - стой, кууугом!
06:35:14 05-07-2025
Гость (22:05:20 03-07-2025) Клоун в фуражке как будто в самолётах что-то понимает :-)...
Зато вы заходящих на посадку самолетов пугаетесь. А если ИЛ-76 на город взлетает, то в пограба прячитесь от страха.
22:22:36 04-07-2025
Летели этим рейсом . с самого начала всё пошло не так .. вылет задержали , вокруг самолёта в Питере бегали куча народу , что то чинили видимо , после вылета самолёт долго набираливысоту, вовремя полёта были периодически посторонние шумы . пилот и персонал не говорили что происходит , пилот вообще почти нечего не говорили.. Летали вокруг Новосибирска почти 2 часа , потом в Барнаул сели , практически без предупреждения . в Барнауле несколько часов сидели в самолете. Было понятно что с самолетом что то не так. Я и другие пассажиры заявили что не полетят , и попросили выпустить с самолета , но последовал отказ , сказали что полетим в Новосибирск, и приступили к заправке неисправного самолёта , в салоне был запах керосина. И уже только после того как самолет зашумел и не смог взлететь нас примерно через час выпустили , после этого очень долго сидели в душном аэропорту , и к 10 часам вечерамнас на автобусе отвезли в аэропорт Толмачева . пилот себя вёл очень не профессионально , скрыл от пассажиров факт поломки и практически насильно удерживалина борту сломанного судна !
09:55:19 06-07-2025
Максим (22:22:36 04-07-2025) Летели этим рейсом . с самого начала всё пошло не так .. выл... Пилоты сами заложники ситуации... Ну сказали бы вам что-то, поднялась бы паника. Самолёт может летать и летает со многими неисправностями, если бы по каждой отменяли рейс, никакой гражданской авиации бы не было, ни у нас, ни у них. Значит, была вероятность, что починят. Но не смогли.
16:34:57 06-07-2025
Гость (09:55:19 06-07-2025) Пилоты сами заложники ситуации... Ну сказали бы вам .. я имею право знать о проблемах на борту , и если я принял решение выйти после посадки сломанного судна, то удерживать насильно на борьумю меня не нужно. А то после таких вдруг починим, вдруг взлетит самолёты падают . и по 160 с лишнем человек хоронят !