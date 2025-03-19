В Новосибирск вернулся пассажирский самолет из-за технической неисправности
Воздушное судно временно отстранили от полетов
19 марта 2025, 11:10, ИА Амител
Самолет авиакомпании S7 во время выполнения рейса Новосибирск – Братск вернулся в международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А. И. Покрышкина. Об этом сообщает ТАСС.
Известно, что инцидент связан с технической неисправностью воздушного судна. Авиалайнер временно отстранили от полетов. Пассажиры находятся в здании аэропорта, вопрос об их перелете в Братск решают.
"Посадка произведена в штатном режиме. На борту находились четыре члена экипажа и 74 пассажира. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации, устанавливаются причины авиационного события. В настоящее время пассажиры находятся в здании аэровокзала, решается вопрос о доставке их в пункт назначения", – сказано в сообщении.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.
"Новосибирская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров", – пишет ТАСС.
11:54:33 19-03-2025
Часто у этих самолетиков неисправности
11:58:15 19-03-2025
...... (11:54:33 19-03-2025) Часто у этих самолетиков неисправности... ничего, к 2130 году свои самолеты производить станем!!!!
12:30:21 19-03-2025
гость (11:58:15 19-03-2025) ничего, к 2130 году свои самолеты производить станем!!!!... Свои самолеты- эт из области ненаучной фантастики. Лизинг, и скорее мокрый. Это когда дают самолет с пилотами, обсл. перс. и пр.... Если дадут.