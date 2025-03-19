В Новосибирск вернулся пассажирский самолет из-за технической неисправности

Воздушное судно временно отстранили от полетов

19 марта 2025, 11:10, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Самолет авиакомпании S7 во время выполнения рейса Новосибирск – Братск вернулся в международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А. И. Покрышкина. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что инцидент связан с технической неисправностью воздушного судна. Авиалайнер временно отстранили от полетов. Пассажиры находятся в здании аэропорта, вопрос об их перелете в Братск решают.

"Посадка произведена в штатном режиме. На борту находились четыре члена экипажа и 74 пассажира. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации, устанавливаются причины авиационного события. В настоящее время пассажиры находятся в здании аэровокзала, решается вопрос о доставке их в пункт назначения", – сказано в сообщении.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.