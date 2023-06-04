Неизвестная бросается банками из окна многоэтажки в Барнауле

В девушку, проходящую мимо, прилетел осколок и содержимое одного из снарядов

04 июня 2023, 10:46, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Жители Барнаула пожаловались на пожилую женщину, которая швыряется банками в прохожих. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, опасная горожанка живёт в доме по адресу Ленина, 147. Из окна она бросается банками со странным содержимым, а также различными столовыми приборами и другими предметами.

В одну из прохожих угодил осколок от выброшенной банки. Также девушку обрызгало содержимым.