Неизвестная бросается банками из окна многоэтажки в Барнауле
В девушку, проходящую мимо, прилетел осколок и содержимое одного из снарядов
04 июня 2023, 10:46, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Жители Барнаула пожаловались на пожилую женщину, которая швыряется банками в прохожих. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.
По словам автора сообщения, опасная горожанка живёт в доме по адресу Ленина, 147. Из окна она бросается банками со странным содержимым, а также различными столовыми приборами и другими предметами.
В одну из прохожих угодил осколок от выброшенной банки. Также девушку обрызгало содержимым.
11:21:40 04-06-2023
Бабку в богодельню, квартиру переписать...
12:04:32 04-06-2023
В больницу ее нужно поместить, на Силикатный,я знаю такой случай - когда с балкона на Песчаной ребятишки бросали компьютерные диски в прохожих ,в итоге попали в то время трехлетней девочке по голове,которая шла с мамой,итог пожизненный инвалид.
07:31:22 05-06-2023
А.А. (12:04:32 04-06-2023) В больницу ее нужно поместить, на Силикатный,я знаю такой сл... Винчестеры?
08:40:00 05-06-2023
А.А. (12:04:32 04-06-2023) В больницу ее нужно поместить, на Силикатный,я знаю такой сл... она через месяц выйдет - и никто не возьмется предсказать чем она еще разбавит банки, то ли огнем , то ли ...... Будет только хуже, опыт такой есть! Не надо надеяться на психиатрическую, соседи должны помочь, быть людьми в конце концов. Без добра и помощи не решить!
14:20:04 04-06-2023
Правильно и делает. Я тоже бросаюсь когда по ночам орут под балконом, бухают, курят и творят другие непотребности. Весь дым и вонь от этих сборищ в квартиру тянет. Я за бабушку.
22:37:44 04-06-2023
Гость (14:20:04 04-06-2023) Правильно и делает. Я тоже бросаюсь когда по ночам орут под ... Не банки надо бросать, а миллицию вызывать.
22:52:57 04-06-2023
Гость (14:20:04 04-06-2023) Правильно и делает. Я тоже бросаюсь когда по ночам орут под ... Значит ,вас тоже по соседству
08:30:13 05-06-2023
Кого вызывать? Милицию, долго ждать прийдется.