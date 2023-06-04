НОВОСТИПроисшествия

Неизвестная бросается банками из окна многоэтажки в Барнауле

В девушку, проходящую мимо, прилетел осколок и содержимое одного из снарядов

04 июня 2023, 10:46, ИА Амител

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

Жители Барнаула пожаловались на пожилую женщину, которая швыряется банками в прохожих. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, опасная горожанка живёт в доме по адресу Ленина, 147. Из окна она бросается банками со странным содержимым, а также различными столовыми приборами и другими предметами.

В одну из прохожих угодил осколок от выброшенной банки. Также девушку обрызгало содержимым.

Барнаул

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

11:21:40 04-06-2023

Бабку в богодельню, квартиру переписать...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
А.А.

12:04:32 04-06-2023

В больницу ее нужно поместить, на Силикатный,я знаю такой случай - когда с балкона на Песчаной ребятишки бросали компьютерные диски в прохожих ,в итоге попали в то время трехлетней девочке по голове,которая шла с мамой,итог пожизненный инвалид.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:31:22 05-06-2023

А.А. (12:04:32 04-06-2023) В больницу ее нужно поместить, на Силикатный,я знаю такой сл... Винчестеры?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:40:00 05-06-2023

А.А. (12:04:32 04-06-2023) В больницу ее нужно поместить, на Силикатный,я знаю такой сл... она через месяц выйдет - и никто не возьмется предсказать чем она еще разбавит банки, то ли огнем , то ли ...... Будет только хуже, опыт такой есть! Не надо надеяться на психиатрическую, соседи должны помочь, быть людьми в конце концов. Без добра и помощи не решить!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:04 04-06-2023

Правильно и делает. Я тоже бросаюсь когда по ночам орут под балконом, бухают, курят и творят другие непотребности. Весь дым и вонь от этих сборищ в квартиру тянет. Я за бабушку.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:37:44 04-06-2023

Гость (14:20:04 04-06-2023) Правильно и делает. Я тоже бросаюсь когда по ночам орут под ... Не банки надо бросать, а миллицию вызывать.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:52:57 04-06-2023

Гость (14:20:04 04-06-2023) Правильно и делает. Я тоже бросаюсь когда по ночам орут под ... Значит ,вас тоже по соседству

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ответ

08:30:13 05-06-2023

Кого вызывать? Милицию, долго ждать прийдется.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Дело Пригожина закрыли
4 часа назад  5

Все новости

Новости партнеров