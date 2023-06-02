Соцсети: в Барнауле водитель сбил ребенка 8-9 лет на самокате
По словам очевидца, ребёнок был в крови, однако остался жив
02 июня 2023, 21:52, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Ребёнка в возрасте от 7 до 8 лет сбили в Барнауле на пересечении улиц Пушкина и Максима Горького. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
По словам очевидца, ребёнок был в крови, однако остался жив. Отмечается, что под автомобилем на снимке виден самокат – вероятно, несовершеннолетний ехал на нём, прежде чем попал в аварию.
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