Соцсети: в Барнауле водитель сбил ребенка 8-9 лет на самокате

По словам очевидца, ребёнок был в крови, однако остался жив

02 июня 2023, 21:52, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Ребёнка в возрасте от 7 до 8 лет сбили в Барнауле на пересечении улиц Пушкина и Максима Горького. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

По словам очевидца, ребёнок был в крови, однако остался жив. Отмечается, что под автомобилем на снимке виден самокат – вероятно, несовершеннолетний ехал на нём, прежде чем попал в аварию.