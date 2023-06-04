НОВОСТИПроисшествия

Женщина в Барнауле разгромила декоративную арку на Ленина

Горожанка напала на конструкцию, а также разбила несколько фонариков

04 июня 2023, 11:40, ИА Амител

Фото: Вкурсе22
Фото: Вкурсе22

В Барнауле неизвестная разрушила цветочную арку, установленную на проспекте Ленина. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

Конструкцию установили возле цветочного магазина, но она не простояла даже дня. Утром 4 июня арку разгромила женщина.

Прохожая просто подошла к конструкции и начала её рвать. Досталось от агрессивной горожанки и декоративным фонарикам, расположенным неподалёку.

Барнаул Происшествия

Комментарии 8

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Гость

11:43:13 04-06-2023

Доктора, который не госпитализировали дуру пусть восстанавливает арку

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Гость

11:47:31 04-06-2023

Конкурентка?

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Эдмонт

12:10:31 04-06-2023

Человек сошел с ума, это граждане, жара

  10 Нравится
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Гость

12:12:04 04-06-2023

Сколько же у нас в крае злобных и чокнутых развелось...

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Гость

14:27:14 04-06-2023

Обострение от жары?

  6 Нравится
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Владимир

14:50:39 04-06-2023

Больных с каждым годом все больше и больше. Явно дама с головой не дружит.

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Гость

15:17:01 04-06-2023

Капитализьм. Конкуренция.

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Гость

12:00:20 05-06-2023

Страшно представить, что было бы, если бы вместо арки стояла скульптура Сибирского Кота!

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