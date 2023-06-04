Женщина в Барнауле разгромила декоративную арку на Ленина

Горожанка напала на конструкцию, а также разбила несколько фонариков

04 июня 2023, 11:40, ИА Амител

Фото: Вкурсе22

В Барнауле неизвестная разрушила цветочную арку, установленную на проспекте Ленина. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

Конструкцию установили возле цветочного магазина, но она не простояла даже дня. Утром 4 июня арку разгромила женщина.

Прохожая просто подошла к конструкции и начала её рвать. Досталось от агрессивной горожанки и декоративным фонарикам, расположенным неподалёку.