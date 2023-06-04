Женщина в Барнауле разгромила декоративную арку на Ленина
Горожанка напала на конструкцию, а также разбила несколько фонариков
04 июня 2023, 11:40, ИА Амител
Фото: Вкурсе22
В Барнауле неизвестная разрушила цветочную арку, установленную на проспекте Ленина. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".
Конструкцию установили возле цветочного магазина, но она не простояла даже дня. Утром 4 июня арку разгромила женщина.
Прохожая просто подошла к конструкции и начала её рвать. Досталось от агрессивной горожанки и декоративным фонарикам, расположенным неподалёку.
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