Неизвестное животное держит в страхе жителей алтайского поселка

Люди теряют скот, потому что зверь проникает даже в закрытые сараи

01 июня 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: "ЧП Бийск"

Жители посёлка Нагорного в Алтайском крае напуганы из-за неизвестного животного, терроризирующего домашние хозяйства. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

Местные не могут установить, волк это или большая собака. При этом рассказывают, что зверь способен проникнуть даже в закрытые сараи, выбивая окна и выворачивая двери.

Некоторые жители посёлка уже лишились скота. Сотрудники полиции, по словам людей, говорят, что делать экспертизу и вызывать кинологов не будут, потому что нет преступления. Сельчане напуганы и просят помощи.