Неизвестное животное держит в страхе жителей алтайского поселка
Люди теряют скот, потому что зверь проникает даже в закрытые сараи
01 июня 2023, 12:30, ИА Амител
Фото: "ЧП Бийск"
Жители посёлка Нагорного в Алтайском крае напуганы из-за неизвестного животного, терроризирующего домашние хозяйства. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".
Местные не могут установить, волк это или большая собака. При этом рассказывают, что зверь способен проникнуть даже в закрытые сараи, выбивая окна и выворачивая двери.
Некоторые жители посёлка уже лишились скота. Сотрудники полиции, по словам людей, говорят, что делать экспертизу и вызывать кинологов не будут, потому что нет преступления. Сельчане напуганы и просят помощи.
12:44:24 01-06-2023
Пора звонить Малдеру и Скалли))))))))))))
12:44:32 01-06-2023
зверь способен проникнуть даже в закрытые сараи, выбивая окна и выворачивая двери.----- ну да, волк или собака) тут двуногих зверюшек искать надо))
12:52:16 01-06-2023
Страшно, очень страшно! Мы не знаем, что это такое! Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое!
12:54:18 01-06-2023
Россомаха?
12:56:37 01-06-2023
оборотень
13:11:49 01-06-2023
Гость (12:56:37 01-06-2023) оборотень... В погонах))))))))))
13:07:01 01-06-2023
Земляной червь это. Огромный, как в фильме.
13:07:57 01-06-2023
Сотрудники полиции делать экспертизу и вызывать кинологов не будут, потому что нет преступления...... Т.е. то что происходит для полиции не преступление???
13:17:24 01-06-2023
Очень смешные комментарии... А по факту, где доход минимален и люди выживают, потеря скотины может быть равна голоду. А их просто послали. При этом, если жители сами попытаются ухайдокать эту тварь, то на них уголовку заведут.
13:51:33 01-06-2023
Гость (13:17:24 01-06-2023) Очень смешные комментарии... А по факту, где доход минимален... Комментарии не были бы смешны, если бы не была бы смешной данная публикация. Откуда только эти псевдожурналисты берутся? Из серии: говорят - кур доят... Волк (ну или собака) выворачивающий дверь и выбивающий окна... Комментарии адекватны выданной информации.
14:00:30 01-06-2023
Это - Чупакабра ! Берегись встречи с ней, повалит на землю и высосет всю кровь.
14:06:07 01-06-2023
Гость (14:00:30 01-06-2023) Это - Чупакабра ! Берегись встречи с ней, повалит на землю и... Блин, ну точно без Малдера не обойтись.
14:04:18 01-06-2023
Чупака́бра — неизвестное науке существо, персонаж городской легенды. Согласно легенде, чупакабра убивает животных (преимущественно коз) и высасывает у них кровь. (Википедия)
14:27:26 01-06-2023
Это могла быть подземная лодка и её экипаж.
14:33:22 01-06-2023
Господа, что вы курите?
14:38:51 01-06-2023
При этом, если жители сами попытаются ухайдокать эту тварь---- ну почему сразу ухайдокать? Хотя бы просто выследить. Это чудо выворачивает двери и выбивает окна, и хозяева ничего не слышат?! Не верю я им что то...
16:12:20 01-06-2023
Скорей бы суббота и драпану на речку из этого мегаполиса, подальше от этой злой чупакабры!
16:15:52 01-06-2023
А еще говорят, что оно снасильничать может. Так что берегите перед и зад!
17:30:27 01-06-2023
А еще говорят, что оно снасильничать может.---- да, да! Сначала оно, а потом собака с волком, которые ему помогают двери вышибать)))
17:42:18 01-06-2023
Может это ети , снежный человек ?
17:47:10 01-06-2023
Гость (17:42:18 01-06-2023) Может это ети , снежный человек ? ... Лось прибегал , ети тоже мог по лесу прийти .
18:46:44 01-06-2023
Может это ети ---- да конечно это ети, только хозяевам скота лень проследить, какие именно))