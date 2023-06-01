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Неизвестное животное держит в страхе жителей алтайского поселка

Люди теряют скот, потому что зверь проникает даже в закрытые сараи

01 июня 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: "ЧП Бийск"
Фото: "ЧП Бийск"

Жители посёлка Нагорного в Алтайском крае напуганы из-за неизвестного животного, терроризирующего домашние хозяйства. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

Местные не могут установить, волк это или большая собака. При этом рассказывают, что зверь способен проникнуть даже в закрытые сараи, выбивая окна и выворачивая двери.

Некоторые жители посёлка уже лишились скота. Сотрудники полиции, по словам людей, говорят, что делать экспертизу и вызывать кинологов не будут, потому что нет преступления. Сельчане напуганы и просят помощи.

Бийск Происшествия жалобы и просьбы дикие животные

Комментарии 22

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Гость

12:44:24 01-06-2023

Пора звонить Малдеру и Скалли))))))))))))

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Гость

12:44:32 01-06-2023

зверь способен проникнуть даже в закрытые сараи, выбивая окна и выворачивая двери.----- ну да, волк или собака) тут двуногих зверюшек искать надо))

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Евгений

12:52:16 01-06-2023

Страшно, очень страшно! Мы не знаем, что это такое! Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое!

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Гость

12:54:18 01-06-2023

Россомаха?

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Гость

12:56:37 01-06-2023

оборотень

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Гость

13:11:49 01-06-2023

Гость (12:56:37 01-06-2023) оборотень... В погонах))))))))))

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Гость

13:07:01 01-06-2023

Земляной червь это. Огромный, как в фильме.

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Гость

13:07:57 01-06-2023

Сотрудники полиции делать экспертизу и вызывать кинологов не будут, потому что нет преступления...... Т.е. то что происходит для полиции не преступление???

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Гость

13:17:24 01-06-2023

Очень смешные комментарии... А по факту, где доход минимален и люди выживают, потеря скотины может быть равна голоду. А их просто послали. При этом, если жители сами попытаются ухайдокать эту тварь, то на них уголовку заведут.

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Гость

13:51:33 01-06-2023

Гость (13:17:24 01-06-2023) Очень смешные комментарии... А по факту, где доход минимален... Комментарии не были бы смешны, если бы не была бы смешной данная публикация. Откуда только эти псевдожурналисты берутся? Из серии: говорят - кур доят... Волк (ну или собака) выворачивающий дверь и выбивающий окна... Комментарии адекватны выданной информации.

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Гость

14:00:30 01-06-2023

Это - Чупакабра ! Берегись встречи с ней, повалит на землю и высосет всю кровь.

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Гость

14:06:07 01-06-2023

Гость (14:00:30 01-06-2023) Это - Чупакабра ! Берегись встречи с ней, повалит на землю и... Блин, ну точно без Малдера не обойтись.

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Гость

14:04:18 01-06-2023

Чупака́бра — неизвестное науке существо, персонаж городской легенды. Согласно легенде, чупакабра убивает животных (преимущественно коз) и высасывает у них кровь. (Википедия)

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Гость

14:27:26 01-06-2023

Это могла быть подземная лодка и её экипаж.

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Гость

14:33:22 01-06-2023

Господа, что вы курите?

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Гость

14:38:51 01-06-2023

При этом, если жители сами попытаются ухайдокать эту тварь---- ну почему сразу ухайдокать? Хотя бы просто выследить. Это чудо выворачивает двери и выбивает окна, и хозяева ничего не слышат?! Не верю я им что то...

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Гость

16:12:20 01-06-2023

Скорей бы суббота и драпану на речку из этого мегаполиса, подальше от этой злой чупакабры!

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Гость

16:15:52 01-06-2023

А еще говорят, что оно снасильничать может. Так что берегите перед и зад!

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Гость

17:30:27 01-06-2023

А еще говорят, что оно снасильничать может.---- да, да! Сначала оно, а потом собака с волком, которые ему помогают двери вышибать)))

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Гость

17:42:18 01-06-2023

Может это ети , снежный человек ?

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Гость

17:47:10 01-06-2023

Гость (17:42:18 01-06-2023) Может это ети , снежный человек ? ... Лось прибегал , ети тоже мог по лесу прийти .

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Гость

18:46:44 01-06-2023

Может это ети ---- да конечно это ети, только хозяевам скота лень проследить, какие именно))

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