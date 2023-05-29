"Добрые" зоозащитники обвинили почтальона в изнасиловании собаки и устроили травлю

Мужчину, фотографии и личные данные которого распространили в соцсетях, обвинили на основании предположений

29 мая 2023, 14:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Свердловской области зоозащитники обвинили мужчину в изнасиловании собственной собаки на том основании, что днём она скулит, а также сослались на жительницу соседнего дома с биноклем, пишет KU66.ru.

Инцидент произошёл в Каменске-Уральском. Сообщение в соцсетях о мужчине, который "насилует собаку", вызвало бурю негодования и ярости. Высказывались предложения от расправы до необходимости массово писать заявления в полицию и обращения в Госдуму.

Лишь некоторые усомнились в правдивости истории. Так, местная жительница написала зоозащитнице, и оказалось, что у неё нет никаких доказательств. Также появились сообщения, что мужчина – хороший человек, работает почтальоном, собака у него здоровая и всегда весёлая.

"Получается, любого человека оболгать можно!?" – отметили в комментариях к обвинению.





Ответ полиции / Фото: ku66.ru

В полиции провели проверку. Зоозащитница сообщила, что ей якобы рассказала живущая в соседнем доме женщина, которая в бинокль видела изнасилование собаки. Однако соседка в разговоре с правоохранителями опровергла это и заявила, что ничего не видела.

Владелец животного пояснил, что иногда, когда днём уходит на работу, запирает питомца в вольере на улице. Поэтому собака порой громко скулит – от тоски, а не от того, что кто-то производит насильственные действия.

Собаку отвезли на обследование в ветеринарную клинику. Повреждений, указывающих на насильственные действия, не обнаружили.

В итоге зоозащитникам отказали в возбуждении в отношении почтальона уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными". Открытым остаётся вопрос, что теперь делать мужчине, который для части жителей города стал "насильником собаки".