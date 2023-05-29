"Добрые" зоозащитники обвинили почтальона в изнасиловании собаки и устроили травлю
Мужчину, фотографии и личные данные которого распространили в соцсетях, обвинили на основании предположений
29 мая 2023, 14:14, ИА Амител
В Свердловской области зоозащитники обвинили мужчину в изнасиловании собственной собаки на том основании, что днём она скулит, а также сослались на жительницу соседнего дома с биноклем, пишет KU66.ru.
Инцидент произошёл в Каменске-Уральском. Сообщение в соцсетях о мужчине, который "насилует собаку", вызвало бурю негодования и ярости. Высказывались предложения от расправы до необходимости массово писать заявления в полицию и обращения в Госдуму.
Лишь некоторые усомнились в правдивости истории. Так, местная жительница написала зоозащитнице, и оказалось, что у неё нет никаких доказательств. Также появились сообщения, что мужчина – хороший человек, работает почтальоном, собака у него здоровая и всегда весёлая.
"Получается, любого человека оболгать можно!?" – отметили в комментариях к обвинению.
В полиции провели проверку. Зоозащитница сообщила, что ей якобы рассказала живущая в соседнем доме женщина, которая в бинокль видела изнасилование собаки. Однако соседка в разговоре с правоохранителями опровергла это и заявила, что ничего не видела.
Владелец животного пояснил, что иногда, когда днём уходит на работу, запирает питомца в вольере на улице. Поэтому собака порой громко скулит – от тоски, а не от того, что кто-то производит насильственные действия.
Собаку отвезли на обследование в ветеринарную клинику. Повреждений, указывающих на насильственные действия, не обнаружили.
В итоге зоозащитникам отказали в возбуждении в отношении почтальона уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными". Открытым остаётся вопрос, что теперь делать мужчине, который для части жителей города стал "насильником собаки".
14:19:50 29-05-2023
идиоты
14:20:51 29-05-2023
эта новость как-то связана с новостью "Служебный пес помог раскрыть кражу двух баранов на Алтае"?
18:07:46 29-05-2023
Гость (14:20:51 29-05-2023) эта новость как-то связана с новостью "Служебный пес помог р... Несомненно: пес нашел - таки двух изнасиловавших его баранов при исполнении служебных обязанностей.
14:26:07 29-05-2023
Зоошиза во всей красе...
14:33:03 29-05-2023
Зоозащитники они такие)))
14:43:37 29-05-2023
Холст,масло,климакс. Бинокль,интернет.
14:47:28 29-05-2023
В итоге зоозащитникам отказали в возбуждении в отношении почтальона уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными". а где продолжение,что завели дело о клевете?
14:50:28 29-05-2023
Встречный вопрос-зачем тогда дамы-зоошизики заводят себе кобелей?
14:51:00 29-05-2023
Повреждений, указывающих на насильственные действия, не обнаружили. ---- ну и хорошо!!! А тетку с биноклем никак привлечь нельзя, чтобы подглядывать за соседями расхотелось?)
15:02:44 29-05-2023
А тетку с биноклем никак привлечь нельзя, чтобы подглядывать за соседями расхотелось?) Под окном многоэтажки частный дом,в его огороде копошится тётка. Я подглядываю? У себя на работе обратная ситуация-мне на всю многоэтажку заявление писать?
14:55:53 29-05-2023
которая в бинокль видела изнасилование собаки.----- а может и не собаки) а на глазах у собаки!)
15:07:40 29-05-2023
Гость (14:55:53 29-05-2023) которая в бинокль видела изнасилование собаки.----- а может ... А может и не видела,но себя на месте насилуемой представляла?
15:13:17 29-05-2023
"Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына"
15:22:08 29-05-2023
огороде копошится тётка. Я подглядываю?---- ну если в бинокль, то однозначно))
15:36:57 29-05-2023
У какой нормально бабки есть бинокль, в который она, ко всему прочему, озирает окресности? А винтовки системы Бердана или карабина СКС у сумасшедшей пенсионерки, часом, не запасено?
15:44:09 29-05-2023
Гость (15:36:57 29-05-2023) У какой нормально бабки есть бинокль, в который она, ко всем... Ну значит это не совсем нормальная бабка)))
15:43:31 29-05-2023
А может не изнасилование, а добровольно? Это как определяют в случае с собакой?
15:52:10 29-05-2023
Гость (15:43:31 29-05-2023) А может не изнасилование, а добровольно? Это как определяют ... Для начала пусть паспорт покажет, а то вдруг несовершеннолетняя? Тогда дело совсем труба...
15:50:05 29-05-2023
У какой нормально бабки есть бинокль, в который она, ко всему прочему, озирает окресности --- может внук забыл! Ну некоторые же (и ведь не только бабки, заметь!) любят всякие реалити-шоу , вот это оно и есть!)))
15:53:16 29-05-2023
А может не изнасилование, а добровольно? Это как определяют в случае с собакой?---- с какой целью интересуешься?))
15:56:53 29-05-2023
Этот мир сошел с ума! Собака скулит, проверяют на изнасилование... Детей занрызают на смерть и ничего, детей насилуют и убивают жестоко, и ничего. Зоофилы вы сошли с ума.
16:09:53 29-05-2023
Гость (15:56:53 29-05-2023) Этот мир сошел с ума! Собака скулит, проверяют на изнасилова... Это Зоофилы или собаки "детей насилуют и убивают жестоко"???
16:46:27 29-05-2023
А потерпевшую собаку почему не опросили?
17:15:00 29-05-2023
Гость (16:46:27 29-05-2023) А потерпевшую собаку почему не опросили?... Пытались, она в несознанку пошла!
17:20:02 29-05-2023
Гость (16:46:27 29-05-2023) А потерпевшую собаку почему не опросили?... Где она потерпевшая? Ветеринары не подтвердили факт насилия над собакой. Читайте внимательнее.
17:44:26 29-05-2023
Что за фигню я прочитал?
19:47:37 29-05-2023
Опубликовали сценарий новой серии "Простоквашино". В основе очередной конфликт почтальона Печкина и Шарика.