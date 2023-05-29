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"Добрые" зоозащитники обвинили почтальона в изнасиловании собаки и устроили травлю

Мужчину, фотографии и личные данные которого распространили в соцсетях, обвинили на основании предположений

29 мая 2023, 14:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Свердловской области зоозащитники обвинили мужчину в изнасиловании собственной собаки на том основании, что днём она скулит, а также сослались на жительницу соседнего дома с биноклем, пишет KU66.ru.

Инцидент произошёл в Каменске-Уральском. Сообщение в соцсетях о мужчине, который "насилует собаку", вызвало бурю негодования и ярости. Высказывались предложения от расправы до необходимости массово писать заявления в полицию и обращения в Госдуму.

Лишь некоторые усомнились в правдивости истории. Так, местная жительница написала зоозащитнице, и оказалось, что у неё нет никаких доказательств. Также появились сообщения, что мужчина – хороший человек, работает почтальоном, собака у него здоровая и всегда весёлая.

"Получается, любого человека оболгать можно!?" – отметили в комментариях к обвинению.

В полиции провели проверку. Зоозащитница сообщила, что ей якобы рассказала живущая в соседнем доме женщина, которая в бинокль видела изнасилование собаки. Однако соседка в разговоре с правоохранителями опровергла это и заявила, что ничего не видела.

Владелец животного пояснил, что иногда, когда днём уходит на работу, запирает питомца в вольере на улице. Поэтому собака порой громко скулит – от тоски, а не от того, что кто-то производит насильственные действия.

Собаку отвезли на обследование в ветеринарную клинику. Повреждений, указывающих на насильственные действия, не обнаружили.

В итоге зоозащитникам отказали в возбуждении в отношении почтальона уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными". Открытым остаётся вопрос, что теперь делать мужчине, который для части жителей города стал "насильником собаки".

скандалы Собаки права человека

Комментарии 27

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горожанка

14:19:50 29-05-2023

идиоты

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Гость

14:20:51 29-05-2023

эта новость как-то связана с новостью "Служебный пес помог раскрыть кражу двух баранов на Алтае"?

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Alex St.

18:07:46 29-05-2023

Гость (14:20:51 29-05-2023) эта новость как-то связана с новостью "Служебный пес помог р... Несомненно: пес нашел - таки двух изнасиловавших его баранов при исполнении служебных обязанностей.

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Гость

14:26:07 29-05-2023

Зоошиза во всей красе...

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ВВП

14:33:03 29-05-2023

Зоозащитники они такие)))

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Олег

14:43:37 29-05-2023

Холст,масло,климакс. Бинокль,интернет.

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Гость

14:47:28 29-05-2023

В итоге зоозащитникам отказали в возбуждении в отношении почтальона уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными". а где продолжение,что завели дело о клевете?

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Живодёр

14:50:28 29-05-2023

Встречный вопрос-зачем тогда дамы-зоошизики заводят себе кобелей?

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Гость

14:51:00 29-05-2023

Повреждений, указывающих на насильственные действия, не обнаружили. ---- ну и хорошо!!! А тетку с биноклем никак привлечь нельзя, чтобы подглядывать за соседями расхотелось?)

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Гость

15:02:44 29-05-2023

А тетку с биноклем никак привлечь нельзя, чтобы подглядывать за соседями расхотелось?) Под окном многоэтажки частный дом,в его огороде копошится тётка. Я подглядываю? У себя на работе обратная ситуация-мне на всю многоэтажку заявление писать?

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Гость

14:55:53 29-05-2023

которая в бинокль видела изнасилование собаки.----- а может и не собаки) а на глазах у собаки!)

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Гость

15:07:40 29-05-2023

Гость (14:55:53 29-05-2023) которая в бинокль видела изнасилование собаки.----- а может ... А может и не видела,но себя на месте насилуемой представляла?

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Бомж

15:13:17 29-05-2023

"Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына"

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Гость

15:22:08 29-05-2023

огороде копошится тётка. Я подглядываю?---- ну если в бинокль, то однозначно))

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Гость

15:36:57 29-05-2023

У какой нормально бабки есть бинокль, в который она, ко всему прочему, озирает окресности? А винтовки системы Бердана или карабина СКС у сумасшедшей пенсионерки, часом, не запасено?

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Гость

15:44:09 29-05-2023

Гость (15:36:57 29-05-2023) У какой нормально бабки есть бинокль, в который она, ко всем... Ну значит это не совсем нормальная бабка)))

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Гость

15:43:31 29-05-2023

А может не изнасилование, а добровольно? Это как определяют в случае с собакой?

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Гость

15:52:10 29-05-2023

Гость (15:43:31 29-05-2023) А может не изнасилование, а добровольно? Это как определяют ... Для начала пусть паспорт покажет, а то вдруг несовершеннолетняя? Тогда дело совсем труба...

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Гость

15:50:05 29-05-2023

У какой нормально бабки есть бинокль, в который она, ко всему прочему, озирает окресности --- может внук забыл! Ну некоторые же (и ведь не только бабки, заметь!) любят всякие реалити-шоу , вот это оно и есть!)))

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Гость

15:53:16 29-05-2023

А может не изнасилование, а добровольно? Это как определяют в случае с собакой?---- с какой целью интересуешься?))

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Гость

15:56:53 29-05-2023

Этот мир сошел с ума! Собака скулит, проверяют на изнасилование... Детей занрызают на смерть и ничего, детей насилуют и убивают жестоко, и ничего. Зоофилы вы сошли с ума.

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Гость

16:09:53 29-05-2023

Гость (15:56:53 29-05-2023) Этот мир сошел с ума! Собака скулит, проверяют на изнасилова... Это Зоофилы или собаки "детей насилуют и убивают жестоко"???

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Гость

16:46:27 29-05-2023

А потерпевшую собаку почему не опросили?

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Гость

17:15:00 29-05-2023

Гость (16:46:27 29-05-2023) А потерпевшую собаку почему не опросили?... Пытались, она в несознанку пошла!

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Гость

17:20:02 29-05-2023

Гость (16:46:27 29-05-2023) А потерпевшую собаку почему не опросили?... Где она потерпевшая? Ветеринары не подтвердили факт насилия над собакой. Читайте внимательнее.

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Юс

17:44:26 29-05-2023

Что за фигню я прочитал?

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Бийчанин

19:47:37 29-05-2023

Опубликовали сценарий новой серии "Простоквашино". В основе очередной конфликт почтальона Печкина и Шарика.

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