МИД Армении призвал ООН направить миссию в Карабах
Совбез ООН должен "показать авторитет" и предпринять ряд действий в связи с ситуацией в регионе
22 сентября 2023, 07:31, ИА Амител
Глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал ООН направить миссию для оценки ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, Совбез ООН должен "показать авторитет" и предпринять ряд действий в связи с ситуацией в регионе. В частности, это должно быть обсуждение возобновления боевых действий, а также якобы произошедших ударов по мирным поселениям и гражданской инфраструктуре.
Также глава МИД Армении считает, что Совбез должен потребовать полного исполнения обязательств по гуманитарному праву, в том числе защиты мирных граждан Карабаха. Кроме того, проверяющие ООН должны дать оценку исполнения прав человека в Карабахе, а также изучить гуманитарную ситуацию на месте. Для формирования устойчивых сил, считает Мирзоян, необходимо создать возможности по отправке миротворцев ООН.
Напомним, что автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Нагорном Карабахе. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ вечером 20 сентября, все находящиеся в нем военнослужащие погибли. Инцидент произошел возле населенного пункта Джанятаг.
08:31:41 22-09-2023
по отправке миротворцев ООН --- миротворцы направляются в зону конфликта при согласии обеих сторон конфликта. Азербайджан был согласен только на российских миротворцев, с другими Пашинян скорее всего пролетает
09:57:21 22-09-2023
Не на ту лошадку поставили.
11:59:42 22-09-2023
Надо было не на лошадок ставить, а защищать. Армянское руководство сделало все от них зависящее чтобы проиграть. Пашиняну надо дать звезду героя Азербайджана. А Россию обвинять не надо. Она сделала что должна была. А вот Пашинян сам признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана, лишил его поддержки и помощи. Россия не должна быть бОльшими армянами, чем сами армяне.