МИД Армении призвал ООН направить миссию в Карабах

Совбез ООН должен "показать авторитет" и предпринять ряд действий в связи с ситуацией в регионе

22 сентября 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал ООН направить миссию для оценки ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Совбез ООН должен "показать авторитет" и предпринять ряд действий в связи с ситуацией в регионе. В частности, это должно быть обсуждение возобновления боевых действий, а также якобы произошедших ударов по мирным поселениям и гражданской инфраструктуре.

Также глава МИД Армении считает, что Совбез должен потребовать полного исполнения обязательств по гуманитарному праву, в том числе защиты мирных граждан Карабаха. Кроме того, проверяющие ООН должны дать оценку исполнения прав человека в Карабахе, а также изучить гуманитарную ситуацию на месте. Для формирования устойчивых сил, считает Мирзоян, необходимо создать возможности по отправке миротворцев ООН.

Напомним, что автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Нагорном Карабахе. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ вечером 20 сентября, все находящиеся в нем военнослужащие погибли. Инцидент произошел возле населенного пункта Джанятаг.