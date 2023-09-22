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МИД Армении призвал ООН направить миссию в Карабах

Совбез ООН должен "показать авторитет" и предпринять ряд действий в связи с ситуацией в регионе

22 сентября 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал ООН направить миссию для оценки ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Совбез ООН должен "показать авторитет" и предпринять ряд действий в связи с ситуацией в регионе. В частности, это должно быть обсуждение возобновления боевых действий, а также якобы произошедших ударов по мирным поселениям и гражданской инфраструктуре.

Также глава МИД Армении считает, что Совбез должен потребовать полного исполнения обязательств по гуманитарному праву, в том числе защиты мирных граждан Карабаха. Кроме того, проверяющие ООН должны дать оценку исполнения прав человека в Карабахе, а также изучить гуманитарную ситуацию на месте. Для формирования устойчивых сил, считает Мирзоян, необходимо создать возможности по отправке миротворцев ООН.

Напомним, что автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Нагорном Карабахе. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ вечером 20 сентября, все находящиеся в нем военнослужащие погибли. Инцидент произошел возле населенного пункта Джанятаг.

Происшествия Политика ООН Армения

Комментарии 3

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Гость

08:31:41 22-09-2023

по отправке миротворцев ООН --- миротворцы направляются в зону конфликта при согласии обеих сторон конфликта. Азербайджан был согласен только на российских миротворцев, с другими Пашинян скорее всего пролетает

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Гость

09:57:21 22-09-2023

Не на ту лошадку поставили.

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ИЛ-2

11:59:42 22-09-2023

Надо было не на лошадок ставить, а защищать. Армянское руководство сделало все от них зависящее чтобы проиграть. Пашиняну надо дать звезду героя Азербайджана. А Россию обвинять не надо. Она сделала что должна была. А вот Пашинян сам признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана, лишил его поддержки и помощи. Россия не должна быть бОльшими армянами, чем сами армяне.

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